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綠嚴陣以待 賴清德做好一對一準備

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。記者林俊良／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者林俊良／攝影

藍白陣營周六會談，民進黨總統參選人賴清德陣營嚴陣以待。據悉，賴清德最近非常關心「藍白合」動態，提醒輔選幹部注意發展，做好未來「一對一」的準備。

據了解，賴清德每天的公開演說幾乎都提醒支持者「這場選舉還在變化，必須做最好準備。」在內部會議也提醒選舉幹部必須密切注意藍白各項發展；賴清德多次公開表示，無論未來如何變化、在野黨如何組合，都要用最堅定的意志、必勝的信心來面對、贏得勝選。

民進黨選舉幹部指出，隨著賴清德及各縣市立委參選人的聯合競選總部即將陸續成立，民進黨的節奏很明顯已不只是拚總統大選，更要拚國會單獨過半。選舉幹部透露，從「郭柯合」到「藍白合」都非常關注，最近侯、柯雙方一來一往過招，民進黨密切注意情勢發展，做好「一對一」的準備。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 藍白合

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