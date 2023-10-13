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民眾黨主戰派出擊 黃珊珊恐兩點不讓

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
柯文哲競選總幹事黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
柯文哲競選總幹事黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

侯、柯陣營周六會談商討藍白合，民眾黨派出柯文哲競選總幹事黃珊珊主談。黨內人士表示，黃珊珊在黨內屬於主戰派，主張柯文哲要參選到底，黃會堅持辯論與民調兩個條件不會讓步，若侯陣營寸土不讓，藍白合磋商恐難以達成實質共識。

黃珊珊日前接受網路節目訪問曾表示，柯文哲競選總部準備好了，「我們準備的東西不可能停下來」，每一步都已經準備到一月。柯陣營本來就按照既定的程序走，「十月底後，一拍兩瞪眼，是就是，不是就不是」。

民眾黨人士表示，柯文哲已提出辯論後民調的條件。這次派出黃珊珊主談，代表會堅持在兩個條件下去談，不會讓步，如果侯陣營仍堅持不辯論不民調，藍白會談恐淪為過場。若藍白幕僚經過溝通未果，柯文哲仍會積極尋覓副手人選，按既定規畫選到底。

「戰鬥藍」立委參選人前天喊出八個共同政見，其中一個是成立特偵組鎖定高端、快篩、雞蛋及潛艦案中的黃曙光、郭璽等案。黃珊珊昨在臉書貼文，國家利益高於政黨利益一直是黃家DNA，黃曙光一生清廉、為國奉獻。過去幾年不眠不休、忍辱負重完成潛艦國造的重要任務，前段期間還曾因各種黑函抹黑遭到國安及調查單位調查，連她的銀行帳戶都被查；黃家三代有十二個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容汙衊。

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