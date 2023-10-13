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柯陣營叫牌 侯友宜擔心民調受干擾

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

藍白合幕僚作業啟動，柯陣營堅持辯論、民調。據了解，侯友宜並非害怕比民調，而是認為容易受外界干擾的民調及可能因臨場發揮影響結果的辯論，不該是選出最優秀總統參選人的絕對做法。

此外，侯友宜背後有家大業大的國民黨，用何種方式合作尚需侯友宜與國民黨共識。

藍白合不單純是侯、柯雙方談好便可算數。」藍營人士表示，國民黨是擁有十四席縣市首長、卅七席立委的大黨，不會接受侯友宜缺席二○二四總統大選，光是「比民調、輸退選」這個環節就可能會發生「意外」，更別提民進黨可能從中操作，使民調變得不準確。

「藍營底線就是參加總統大選，只要底線不破，柯營任何提議、合作方式都有彈性與溝通空間。」藍營人士認為，柯營要求比民調、單方退選的模式，現階段較像是叫牌籌碼，但如果柯營在談判桌上仍如此堅持，藍白合便難以談下去。

國民黨立委王鴻薇表示，底線不是誰說了算，但以現在所謂的「比民調，輸者退選」，且對副總統的部分只有推薦權，她認為國民黨可能難接受這樣的合作條件；國民黨在這次總統大選若變成沒有角色，一般的支持者也難接受。

王鴻薇認為，「藍白合」具體上談判桌的時間太晚，可能兩周以內就要談出共識。

王表示，目前看來雙方的條件和預期落差太大，大家原本預期會是侯柯配、柯侯配，但現在可能不一定配，這樣基層支持者就很難接受。

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