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冷眼集／藍白合跨出底線 才能握到對方的手

聯合報／ 本報記者張睿廷
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照

侯、柯陣營周六上談判桌討論怎麼合作，柯陣營的百般不耐寫在臉上；釋出各種善意的侯友宜，要如何說服柯文哲接受藍白合，難關正要開始。

柯文哲深知在三腳督中幾乎不可能勝選，透過總統大選壯大民眾黨就算嘗到勝果。因此，柯文哲十天八版本的叫陣，就是為自己在藍白合談判過程中抬高籌碼，獲取最大利益，如果國民黨給不起，大可獨立參選，且明年民眾黨不分區立委席次預估會成長，這也是敢漫天喊價的原因。

侯友宜目標與柯文哲不同。侯友宜代表百年大黨國民黨，要的是拿下總統大位、完成政黨輪替；對侯而言，沒有成功合作，就難以對抗民進黨總統參選人賴清德，所以一方面要主動釋出善意，暢談與柯文哲交情，另方面又讓侯辦拋出具體談判時程，讓柯陣營能快點坐上談判桌認真討論藍白合，不要只停留在放話階段。

柯文哲拋出先舉辦三場辯論後進行民調、輸的退選的底線，相當堅持；侯友宜強調不預設前提才可談下去，且民調只是參考依據而不是唯一方法，也有自己的底線。雙方尚未上談判桌之前，各有盤算。

藍白最後是否能合？是否搭配競選？關鍵在雙方的底線與堅持能否打破，是否研擬出折衷方案，如果在十四日的會前會雙方依舊堅持，無法達成初步共識，未來要合作共打選戰的機率，將變得微乎其微。

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