聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白合會前會明登場 侯友宜：合作要包容 一直嫌怎麼談

聯合報／ 記者張睿廷林縉明鄭媁屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。記者劉學聖／攝影

藍白陣營昨天決定本周六各派兩名代表舉行藍白合會前會，會議前後分別舉行記者會，會中全程錄影，遇爭議再公開。民眾黨總統參選人柯文哲競辦堅持辯論與民調是底線，國民黨總統參選人侯友宜說，兩黨既然要合作就要包容不同意見，一定是不預設前提才可談下去；侯也說，他和柯文哲會共同努力，「我個人一定會相忍為國」。

國民黨主席朱立倫表示，最重要的目標是六成以上民意希望藍白合作，任何破壞這樣的目標，都不容許於主流民意。柯文哲則在臉書貼文，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，期盼最後商討出讓雙方支持者都能接受的方案，推出最強參選人促成政黨輪替。

這場會議周六下午一時卅分舉行，侯陣營由競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭與會，柯營則由競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修參加；雙方並各帶兩位幕僚參加。

民眾黨總統參選人柯文哲（中）在臉書表示，期盼最後商討出雙方都能接受的方案 ，推出最強參選人促成政黨輪替。記者曾原信／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）在臉書表示，期盼最後商討出雙方都能接受的方案 ，推出最強參選人促成政黨輪替。記者曾原信／攝影

侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯方提出的藍白合會前會五點建議給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，辯論與民調仍是民眾黨底線，民調可受公評，侯、柯都是透過黨內民主程序選出代表政黨的總統參選人，透過民調能對支持者及社會大眾交代。

侯友宜表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去，「如果一直嫌東嫌西，又把很多堅持擺上檯面，那還要怎麼談合作？」侯說，合作方法有許多種，應該不只民調，民調也只是參考依據，不是唯一方法。

柯陣營要求辯論，侯友宜說，大家都認為他口才差，但他不害怕辯論，何況最後還是要跟民進黨總統參選人賴清德辯論；口才差不是重點，重點是有誠意將事情說出來。

侯友宜認為，藍白合最重要的是政黨對政黨，一定要看到政黨合作方向，這是民眾希望看到的。他了解柯文哲的個性和想法，也很尊重柯，只是藍白合是要為國家人民實際解決問題，如果沒辦法為兩岸和平、人民福祉創造更大利益，光是下架民進黨又有何意義？既然要合作，肯定要發揮出一加一至少等於二的戰力。

侯友宜並透露前天和高雄市前市長韓國瑜在戰鬥藍活動中「悄悄話」內容，他當時對著韓說「開始輔選了，要麻煩你」，韓當場回「沒問題，一定挺你，兄弟」。

【記者呂慧瑜、陳苡葳／嘉義報導】侯友宜昨在嘉義受訪時說，韓國瑜從第一時間到現在為止，全心全意相挺由國民黨徵召的總統參選人侯友宜，大家站在一起就是希望贏回中華民國，能夠讓台灣這塊土地平安，是大家同心協力一起走的目標。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 藍白合 民調 柯文哲 韓國瑜 金溥聰 朱立倫 黃健庭

延伸閱讀

指兩岸兵凶戰危 侯友宜：若賴清德當選觸犯大陸底線「還要談嗎？」

侯友宜回防故鄉 批民進黨政府只會拉低別人成就自己

陸軍少將嘆賣命服役到退休「福利卻被砍光」 侯友宜承諾檢討退撫法

侯友宜首度回防出生地六腳鄉 喊團結從家鄉開始全壘打

相關新聞

藍白合會前會明登場 侯友宜：合作要包容 一直嫌怎麼談

藍白陣營昨天決定本周六各派兩名代表舉行藍白合會前會，會議前後分別舉行記者會，會中全程錄影，遇爭議再公開。民眾黨總統參選人...

參香獲上百支持者熱烈歡迎 賴清德再端社福牛肉

民進黨總統參選人賴清德，今天在行政院副院長鄭文燦陪同下，一連掃了桃園4家宮廟。晚間9點半一行人到南崁五福宮參香，獲得現場...

侯友宜：藍白合要釋最大包容 我一定相忍為國

國民黨總統參選人侯友宜今天針對藍白合表示，他再三提醒選辦與國民黨要釋出最大包容，如果主帥意見能契合，很多事都可談得更順，...

持續衝刺連署 郭台銘：我絕對是玩真的

藍白幕僚14日將展開會前會，鴻海創辦人郭台銘今天在臉書引用鞍馬王子李智凱名言「雖然我們是Nobody，但是我們靠自己的力...

拚連署出招了！郭台銘當場「翻桌」 大喊：沒人賺的比我多

2024大選逐漸白熱化，國民黨與民眾黨雙方幕僚將在14日碰面，討論2024藍白的合作方式，力拚連署過關的鴻海創辦人郭台銘也為選情加足馬力，日前釋出一支和網紅合拍的連署宣傳影片，除了在影片中大力翻桌外...

賴清德用AI致詞「人工智慧是新時代的倚天劍、屠龍刀」

副總統賴清德今天以AI方式為「AI浪潮‧台灣創新投資年會」致詞，他表示，面對AI浪潮，台灣擁有世界級的ICT產業與半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。