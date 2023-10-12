拚連署出招了！郭台銘當場「翻桌」 大喊：沒人賺的比我多

2024大選逐漸白熱化，國民黨與民眾黨雙方幕僚將在14日碰面，討論2024藍白的合作方式，力拚連署過關的鴻海創辦人郭台銘也為選情加足馬力，日前釋出一支和網紅合拍的連署宣傳影片，除了在影片中大力翻桌外...

2023-10-12 21:55