拚連署出招了！郭台銘當場「翻桌」 大喊：沒人賺的比我多
2024大選逐漸白熱化，國民黨與民眾黨雙方幕僚將在14日碰面，討論2024藍白的合作方式，力拚連署過關的鴻海創辦人郭台銘也為選情加足馬力，日前釋出一支和網紅合拍的連署宣傳影片，除了在影片中大力翻桌外，還改編抖音洗腦神曲大喊「我姓郭，霸道總裁的傳說，我姓郭，沒人賺的比我多」。
正在力拚連署人數的郭台銘上周五（6日）宣布已達門檻，隨後又拋出「郭爸爸希望基金」，未來每增加10萬份連署就挹注1000萬元，若超過百萬份連署將累積至1億元。
雖然自稱已過連署門檻，但郭台銘為了拚百萬份連署仍不斷出招，郭台銘近日又和網紅「哩賀阿嬤」合作影片，只見阿嬤一出場就霸氣十足大喊「叫你們老闆出來面對啦」，隨後和郭台銘2人一前一後「翻桌」、接著齊喊「翻轉台灣」。
不過宣傳影片不僅於此，郭接著和哩賀阿嬤一起跳舞，並將抖音洗腦神曲「我姓石」改編成「我姓郭」，大唱「我姓郭，ㄍㄨㄛ郭，霸道總裁的傳說；我姓郭，沒人賺的比我多，我姓郭，猶如猛虎下山坡，我姓郭，帶你賺錢不囉嗦！」影片最後，哩賀阿嬤還加碼若未來突破百萬連署，將獻上飛吻送給郭台銘。
影片曝光後，網友褒貶不一，有人認為「拍的太生硬了不自然」，但也有人大喊「支持郭董」。不過，看似荒謬的影片宣傳效果似乎不俗，截至今（12）日，光是TikTok已有超過82萬人次觀賞。
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