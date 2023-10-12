觀察站／過招不顧力道 小心兩敗俱傷

國民黨總統參選人侯友宜昨上午主動公布幕僚已與民眾黨總統參選人柯文哲辦公室聯繫，討論藍白合。然而，雙方陣營下午卻激烈交鋒。侯陣營拋出會前會的五項具體建議；柯陣營則喊出公開透明，不要密室協商。雙方還未合作，卻已連連過招。

雙方連藍白合會前會還沒開成，就不斷過招。關鍵原因在於，誰能奪下合作方式主導權，就能獲得優勢。藍白合是支持政黨輪替的民意所推使，誰不願在檯面上釋出善意，便可能被認為非綠陣營的罪人，如今時間已迫在眉睫，也讓雙方更加輜銖必較。

侯友宜昨天拋球，柯文哲自然得接。不過，柯陣營雖無拒絕，但也沒有正面允諾，反倒是讓柯辦發言人戴于文丟出一句「國民黨目前已讀不回」，迫使侯辦大動作回應。柯陣營也丟出三項具體主張。侯柯對會前會明顯沒有共識，也看不出雙方讓步合作意願。

柯侯民調各有高低。但柯對於互比民調、公開辯論都有自信不會落下風，若參加閉門會議，政黨實力較弱的民眾黨未必占得便宜，這也是為什麼柯營始終不願輕易答應原因之一。

對侯友宜來說，與柯合作才能提高勝選機會，也因如此，侯昨天率先亮牌，要用民意迫使柯面對，如果真的談不成，也能讓選民認為問題出在柯身上。正因為雙方都想在合作中取勝，兩邊合作之前，頻頻各自出招。雙方若能自我克制，至少保有合作空間，最怕過招沒有控制力道，合作不成卻兩敗俱傷。

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