「誰要讓柯文哲做正的」陳時中：藍白合機率很低

「藍白合」撲朔迷離，民進黨中常會昨天也討論此事。據轉述，民進黨秘書長許立明表示，藍白合看起來有點歹戲拖棚，台灣人民也對藍白各項動作失去信心；藍白合不合，民進黨會持續密切觀察，所有因應方案也會準備好。他也說，在整個過程中，逐漸顯露藍白各懷鬼胎，充分展現政治計算，坐實了藍白合過程就是分贓政治的思維。

衛福部前部長、民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中昨接受網路「齊有此理」專訪，被問到「藍白合」是否威脅賴清德？陳時中說，理性來看，藍白合機率應該很低。

陳時中還說，民眾黨總統參選人柯文哲仔細算一下，就知道划不來。主持人問，柯文哲如果當「正」的，會不划算嗎？陳時中說，「誰要給他做正的？這是現實。」

陳時中表示，藍白支持度未必是一加一，當主張推翻藍綠高牆的柯文哲跑進高牆裡，將流失部分支持者。他也說，柯文哲的支持者包括討厭國民黨、討厭民進黨和中間一小塊信服柯的人，但若柯文哲與國民黨相加，「討厭國民黨」的支持者就跑了，選民會跑掉一大塊，但柯獨自參選，票反而會留住。

主持人還問，就算藍白合，賴清德還是有勝算？陳時中說，「有拚，當然有勝算」，「我們不是選票的算計，而是理念的伸張」。

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