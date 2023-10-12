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韓國瑜緊牽侯友宜：一心一意輔選

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、高雄市前市長韓國瑜（右）昨天一同出席「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，兩人攜手上台。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）、高雄市前市長韓國瑜（右）昨天一同出席「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，兩人攜手上台。記者曾學仁／攝影

中廣董事長趙少康昨舉辦「戰鬥藍再動員」記者會，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市前市長韓國瑜受邀同台。兩人牽手摟肩，展現團結氛圍。韓國瑜表示，會全力以赴輔選。但韓接受專訪時表示，擔心施展不順，尚未決定是否接任副主席。

侯友宜昨率先進場，韓國瑜隨後進場。雙方起初沒有太多互動，侯友宜致詞時，韓國瑜表情認真，專心聆聽；輪到韓致詞後，兩人牽起雙手上台。會後合影時，侯、韓同時起身，牽起對方的手，韓先摟住侯，侯也隨即摟回去，同步上台。過程中，兩人還在背板後講悄悄話約卅秒。

外界關注韓國瑜在藍白合能扮演什麼角色。侯友宜受訪表示，韓國瑜不計較位子，最重要是大家如何團結在一起；這段期間經常與韓國瑜通電話，大家認識許久，溝通完全沒障礙。

是否受國民黨主席朱立倫之邀擔任副主席？韓國瑜受訪表示，現在還在研議，「我們全力以赴，並不在乎職務」。至於與朱立倫會面，有無談及位列不分區立委第一，以及幫忙勸退柯文哲郭台銘？韓回「統統沒談到」。韓國瑜昨接受ＴＶＢＳ新聞網專訪時表示，自己無欲則剛、身無黨職，一心一意幫國民黨輔選，若未來要負責協調非綠整合，帶著副主席的框架、職務或光環，會被解讀是「受命而來」導致施展不順，他不願被解讀有私人算計，因此須通盤考量，這一兩天就會跟朱立倫報告是否接任。

「戰鬥藍」昨提出八項共同政見，包括推動內閣制；恢復核一、核二、核三延役，核四評估重啟；恢復特偵組，辦高端、進口雞蛋、國造潛艦案，廢除ＮＣＣ，把五十二台還給中天；修法重判詐欺犯，死刑犯除少數有疑慮者，三個月內全部執行完畢；低階職業軍人每月加薪兩萬元，一年花二四○億元，台海和平情況下，兵役回復四個月；兩岸對等互設聯絡辦事處；公私立大學生皆免學費；全面檢討課綱，並歡迎所有認同的立委參選人使用上述政見。

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