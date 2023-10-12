加速藍白合 侯友宜籲一周內會前會

藍白合議題備受關注。國民黨總統參選人侯友宜日前提出「二對二溝通」方案，他昨天上午表示，競選辦公室及國民黨中央黨部已與民眾黨總統參選人柯文哲辦公室取得聯繫，兩邊會坐下來談，所有議題討論都是開放的；先坐下來，溝通好相關議題，一起朝藍白合方向往前走。

侯友宜指出，目前相關細節一定要坐下來談，不論時間、地點及相關議題皆可討論，他們已經提三層面、六方向的訴求，未來雙方會有許多實質內容要溝通。

不過，侯、柯陣營仍你來我往。民眾黨發言人楊寶楨表示，如果國民黨有心要進行合作，希望在十月底前完成，不能再拖了。柯文哲競選辦公室發言人戴于文則說，雙方陣營已提出幕僚先會談的對口人選，盼以公開透明方式進行，會面時間、地點在一周內趕緊定案，但目前國民黨還沒有回應，希望國民黨盡快回復。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞馬上回應，昨天上午九點多，侯辦主動與柯辦聯繫，並提出建議「一周內舉辦藍白會前會」，雙方一直透過訊息和電話持續溝通，不知柯辦戴于文所謂「國民黨目前已讀不回」說法從何而來？

李利貞指出，針對藍白合會前會，侯辦共有五項具體建議：首先，一周內舉辦藍白合會前會，會談日期由十月十四日至十八日中擇一天或兩天下午二時卅分至五時卅分，侯方均可全程配合；二、除雙方會談代表外，可各帶兩名幕僚全程做紀錄及錄影。三、包括會前、會後，雙方都能共同舉行聯合記者會。四、會議過程錄影不公開，若遇爭議則可公布。五、此次會前會雙方不設任何前提，持開放態度，任何主題都可以談、不設限。有關藍白合之會前會具體建議，都已完整傳給柯文哲競選辦公室。

柯辦昨天下午又提出「三項具體主張」，包括公開會面、政策辯論及比民調、輸退選，期待國民黨除了持續堆疊善意等說法外，能有正面回應，由於時間緊迫，希望會面時間、地點在一周內趕緊定案。柯辦並強調秉持「公開透明」、避免「密室政治」原則。

李利貞回應，政黨合作本來就需彼此善意堆疊才能成功，有關公開會面一事，包含可能的時間及方式，都已在上午提供柯辦參考，至於後續的政策辯論、民調等，都可以在雙方會面時進行討論。

【記者劉柏均／台中報導】國民黨總統參選人侯友宜昨在台中演講，提出對兩岸、能源、貿易及產業等台灣的未來願景。他強調將確保台海安定，帶領台灣布局全球，贏回中華民國、贏回台灣和清廉的政府。

侯友宜以新北市長身分出席「台灣領袖講座」，現場近百人參與，立委曾銘宗、前立委羅淑蕾、彰化前縣長卓伯源、前台中縣議長林敏霖到場。侯友宜進場受熱烈歡呼，他主動走向人群握手打招呼，「侯總統」聲浪此起彼落。

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