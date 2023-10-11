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2024總統參選人臉書廣告費曝！柯文哲「這花費」狂勝賴清德

遠見／ 文．蔡炆璇
2024總統大選全台關注，面對現在「四腳督」局勢，特別是在拉攏年輕選票上，不少人都好奇，四位候選人在社群平台經營上，所利用的廣告經費有多少。圖／聯合報系資料照片
2024總統大選全台關注，面對現在「四腳督」局勢，特別是在拉攏年輕選票上，不少人都好奇，四位候選人在社群平台經營上，所利用的廣告經費有多少。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選全台關注，面對現在「四腳督」局勢，特別是在拉攏年輕選票上，不少人都好奇，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲和鴻海創辦人郭台銘，究竟過去90天，在臉書社群平台砸下多少廣告費？曾任廣達、華碩，人稱「Z9大神」「Z9神龍」的機械工程師吳達偉，就利用「花費追蹤」一秒比較廣告商刊登社會議題、讓其中一位角逐台灣大位的柯P，驚人的臉書競選經費曝了光，這點來看竟狂勝賴清德？

2024總統參選人90天「臉書廣告費」曝！柯P競選花這數字太驚人

根據臉書公開資料「廣告檔案庫」內容，2024年4名總統參選人，包括民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲和鴻海創辦人郭台銘，過去90天，為了在臉書拚人氣，究竟各別投入多少預算資源呢？

結果顯示，從2023年6月30日到9月27日止，花最多錢的人是賴清德，共砸下約120萬元；亞軍則為侯友宜，花費來到90萬；再來第三名，才是多次榮登台灣首富的「郭董」郭台銘，臉書廣告費金額為17萬台幣；而最讓人意外的是，柯文哲竟花不到半毛錢，完全不打臉書「空戰」，這也讓Z9笑看了都忍不住笑虧是「窮鬼戰法無誤」。

柯文哲臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」。
柯文哲臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」

2024總統大選呈「四腳督」！賴清德FB百萬廣告費，讚數只贏侯友宜

然而，隨著臉書廣告的經費數字一攤開，引人諷刺的是，這4位2024總統參選人的粉專讚數，高低排名幾乎反過來。

第一名為柯文哲的213萬個讚；第二名是郭董77萬個讚；而賴清德在運用民進黨競選資源後，只有贏過侯友宜，拿到臉書83萬個讚，雖兩者相距不大，但比起侯友宜64萬個讚，讚數僅高出約20萬，看來賴清德付出的臉書廣告費，CP值不算高。

賴清德臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」。
賴清德臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」

2024總統參選人最看重「新北」選票！郭董搶攻「高雄」曝翻轉綠地企圖

另外值得一提的是，若撇除「放生」臉書社群的柯文哲不談，其他3位參選人在FB上，幾乎都將最多廣告資源傾注在「新北市」地區，當中花最多錢的人，同樣是賴清德，投入之經費超過第2名侯友宜，有此可見，侯友宜雖是現任新北市長，可在當地民調表現上，仍有一場苦戰要打。

有趣的是，臉書上，賴清德、侯友宜與郭台銘重視的第二順位縣市選民不同，前2者都將廣告錢應用於「台中」，再來才是「高雄」，唯郭董把經費第二重心放在「高雄」，從這一點，似乎能約略看出，郭台銘想翻轉「綠地」的企圖心，作為民進黨代表的賴清德，似乎不能掉以輕心。

此外，曝光於台灣首都「台北」的臉書廣告費，賴清德、侯友宜都列到了第四位，至於第五個重要縣市選票，前者應是為鞏固主場優勢，特別把預算拋到「台南」；後者也盡可能維繫好自家人的選盤，希望第五順位的「桃園」能成為大選的鐵票倉。

反觀郭台銘在臉書的廣告戰術，「台北」的經費預算則被下放到第五位，遭第三、第四的「台中」和「桃園」擠下，不排除這跟「台北」人口近年嚴重外移有間接關聯，加上台北多「北漂青年」，即使當地年輕人再多，選民會不會回家投票還是一個關鍵。

郭台銘臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」。
郭台銘臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」

窮鬼戰術角逐2024總統大位！柯P為何超吸金也不當臉書「台幣戰士」？

最後將鏡頭拉回臉書廣告費0元的柯文哲身上，不少網友見數字都感到不可思議，但各有解讀，像是有人讚許「這樣就代表治國能力好嗎？」「我看到阿銘的小氣戰法」。

同時也有人分析，這現象很正常，因為柯P本來就在年輕選票上耕耘多年，臉書自然不用積極投入預算，換言之，其他3位2024總統參選人就得多在社群平台當「台幣戰士」，因此有網友認為「蠻合理的，網路聲量低的，花錢買」。

但也有人剖析，柯文哲之所以臉書不下廣告，不排除是「網軍買一堆，就不需要買臉書廣告了」；此外更有網友驚呆「傻了，要弄長輩群組啦，買臉書廣告…廠商賺很大喔！」因為光看臉書上，台灣角逐總統大位4人的總經費，還不論IG等其他預算，就足見背後母公司Meta的收益有多龐大。

不過從另一個角度觀察，柯文哲雖然直接「略過」臉書平台的廣告，但從過去他超強的「吸金能力」，光2023年5月23日開賣競選小物，短短一天，支持者的小額募款就飆破千萬，可見不是柯P競選團隊經費不夠，而是他對於怎麼花這筆錢，似乎有所堅持。

像是當時，柯P在得知競選小物熱賣後，晚間貼文時便公開強調，自己與競選團隊一定會秉持公開透明的原則，承諾所有捐款只用於必要的競選開支、堅持從政的初衷。

期間，柯P幕僚還錄製影片，希望他發表感言，向支持者信心喊話，但他面對鏡頭竟有些語塞，只提到募得的數字背後承載許多人的信任與期望，所以柯文哲只想請大家放心，鄭重表示會珍惜每一筆捐款。

話鋒一轉，他也感嘆通膨時代來臨「大家不是很有錢」，所以柯Ｐ進一步保證，自己不會為了選舉放棄信念，只求「人民的力量，將再一次創造奇蹟，再次改變成真」。

又針對上述的臉書廣告開支，侯友宜競選辦公室聽聞後也坦言，團隊確實不斷善用社群媒體傳達，總統政見與國家政策，同一時間，侯友宜的「陸戰」也從未停歇，甚至更腳踏實地，幾乎每天都到市場掃街拜票，積極和地方鄉親搏感情。

侯友宜臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」。
侯友宜臉書廣告花費總金額。取自臉書「廣告檔案庫」

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（本文出自2023.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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