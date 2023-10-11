朱立倫找韓國瑜接國民黨副主席 沈富雄揭藍營2024勝選關鍵

前高雄市長韓國瑜9日在臉書貼出與民眾黨總統參選人柯文哲的合照，因正值「藍白合」之際，柯韓見面引發外界好奇。而國民黨主席朱立倫10日也透露自己邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024總統大選。對此，前立委沈富雄直言「朱立倫知道時間不多了，要力挽狂瀾的話必須用上韓國瑜，所以他才願意給韓一個職位」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示「朱立倫主席是有急迫感，他知道時間不多了，需要用上韓國瑜挽回這個糟糕的局面，但韓國瑜沒有官職、黨職，什麼都沒有」。

沈富雄指出，朱立倫此舉是希望韓國瑜能幫侯友宜穩固深藍基本盤，有名分的副主席職務，讓韓國瑜更能幫侯友宜站台、號召選票，解決侯友宜在深藍支持度不高的問題。沈富雄也表示「如果依照我的建議，剩下不到半個月的時間，到月底以前，侯友宜的民調一定要拉上來」。

沈富雄強調「這個非常需要韓國瑜，所以朱立倫的急迫感、危機感，讓他不得不快馬加鞭，給韓國瑜一個位置、賦予重任」。

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