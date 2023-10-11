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朱立倫找韓國瑜接國民黨副主席 沈富雄揭藍營2024勝選關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委沈富雄揭露國民黨主席朱立倫找前高雄市長韓國瑜接任國民黨副主席的關鍵原因。圖/聯合報系資料照
前立委沈富雄揭露國民黨主席朱立倫找前高雄市長韓國瑜接任國民黨副主席的關鍵原因。圖/聯合報系資料照

前高雄市長韓國瑜9日在臉書貼出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，因正值「藍白合」之際，柯韓見面引發外界好奇。而國民黨主席朱立倫10日也透露自己邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024總統大選。對此，前立委沈富雄直言「朱立倫知道時間不多了，要力挽狂瀾的話必須用上韓國瑜，所以他才願意給韓一個職位」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示「朱立倫主席是有急迫感，他知道時間不多了，需要用上韓國瑜挽回這個糟糕的局面，但韓國瑜沒有官職、黨職，什麼都沒有」。

沈富雄指出，朱立倫此舉是希望韓國瑜能幫侯友宜穩固深藍基本盤，有名分的副主席職務，讓韓國瑜更能幫侯友宜站台、號召選票，解決侯友宜在深藍支持度不高的問題。沈富雄也表示「如果依照我的建議，剩下不到半個月的時間，到月底以前，侯友宜的民調一定要拉上來」。

沈富雄強調「這個非常需要韓國瑜，所以朱立倫的急迫感、危機感，讓他不得不快馬加鞭，給韓國瑜一個位置、賦予重任」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 朱立倫 韓國瑜 柯文哲 民調 選情評論

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