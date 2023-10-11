侯友宜：不讓台獨消滅中華民國

昨天是國慶日，因為不滿民進黨政府連續三年將雙十國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫昨天均缺席總統府國慶大會；國民黨在中央黨部自辦升旗典禮，總統參選人侯友宜批評，民進黨執政幾年來，忘了中華民國是怎麼立國的，不但竄改中華民國的建國精神，今年國慶居然還用「台灣國慶日」，是可忍孰不可忍，「這就是不能忍，不能讓民進黨用台獨路徑去消滅中華民國」。

民眾黨主席柯文哲出席總統府國慶大會，並與副總統賴清德一前一後同坐觀禮台上，兩人零互動。柯文哲受訪說，國慶日應當是全國人民團結的日子，然而Taiwan National Day的紛爭，造成不少國民因此成為國家慶典的局外人。

侯友宜昨一早與馬英九、朱立倫、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱，以及台北市長蔣萬安等人出席中央黨部升旗典禮。

侯友宜說，台灣這塊土地是因為中華民國這個國家，人民才能和平繁榮安定走下去；民進黨若一直強調消滅中華民國路徑，這次選舉人民一定會用選票教訓民進黨、政黨輪替，找回中華民國、以民為主的民主共和國。

新北市國慶升旗典禮，現場展開特製長十八公尺、寬十二公尺的巨幅國旗，以及超過五千面的國旗揮舞。記者杜建重／攝影

馬英九表示，蔡總統刻意將中華民國國慶日變成台灣國慶日，這是不折不扣的台獨路線，不但誤導熱愛台灣這塊土地的國人，也把台灣帶向危險境地；為了台灣安全、子孫的未來，他拒絕為危害台灣安全、傷害中華民國，繞彎偷渡的台獨路線背書。

洪秀柱說，民進黨從改變課綱、用台獨思想洗腦年輕的下一代，要徹底把國家歷史在年輕人腦海中消失，變相用中華民國名號借殼上市，明知台獨不可能，還用這種方式，讓台灣陷入兵凶戰危的地步，民進黨有種、就正式修憲宣布台灣獨立。

侯友宜、馬英九、朱立倫隨後轉往新北市府國慶升旗典禮，市民廣場聚集逾萬人，馬、朱、侯友宜在台下觀禮，吸引不少民眾合照。

鴻海集團創辦人郭台銘和副手搭檔賴佩霞昨天參加台北市國慶升旗典禮，但和蔣萬安未碰面。郭台銘說，如果明年政權更替，總統府面前將插滿國旗 ，他是標準中華民國派 ，熱愛中華民國。

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