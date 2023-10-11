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郭台銘：密室整合 不如走遍台灣
藍白整合似乎露曙光，獨立參選連署的鴻海集團創辦人郭台銘昨說，他知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權的唯一方程式，「馬上就會出現撥雲見日的新希望」。對於是否與高雄市前市長韓國瑜聯繫，郭笑而不答。
藍白談整合，是否感覺被排除在外？郭台銘說，再過幾天，讓子彈再多飛一會兒也沒壞處，民意到了可水到渠成。不過他也說，小規模密室作業不如他走遍全台灣，團結主流民意才能完成政權輪替。
郭台銘昨還表示，連署應可達到心目中數字，有大家支持，他脊梁骨才會硬、才有談判籌碼；「現連署已超過五、六十萬份，我去談判人家不理我，超過一百萬份的連署書，是不是就好談了？」稍晚郭辦發言人黃士修解釋，郭的意思是代表籌碼還不夠， 沒發生「去談判人家不理我們」這件事，要為表達上的誤會致歉。
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