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侯辦：合作主題 比前提重要

聯合報／ 記者張睿廷鄭媁／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）參加新北市升旗典禮，受到民眾熱烈歡迎。記者杜建重／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）參加新北市升旗典禮，受到民眾熱烈歡迎。記者杜建重／攝影

民眾黨主席柯文哲昨拋出三場政策辯論再比民調，國民黨總統參選人侯友宜表示，所有議題都是開放的，將做好充分溝通；政黨唯有合作才能終結貪汙的民進黨，讓台灣能和平穩定、政黨輪替。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，合作方式不設前提，可討論，重點是先確立方向，理念相近，就能推動實質合作；國民黨秘書長黃健庭和侯競辦執行長金溥聰，都準備好與民眾黨協商。

李利貞說，柯文哲過去強調雙方政黨對於國家未來走向要有共同價值理念、重大治國政策及責任政治要有共同方向、整合過程要公開進行以避免淪為政黨私自利益分配，這些應該是藍白合作的大我主題，主題比前提重要。

李利貞指出，在這些重大目標下，先確認彼此政治理念相近，可商討訂立合作公約或綱領；至於合作方式，侯辦不設前提，民調當然可以討論，但因為藍白合必須志同道合，先確立雙方價值理念和治國政策相近，接著就能迅速推動後續實質合作。國民黨已經明確建議雙方先談三個層面、六個方向。

侯友宜與國民黨黨主席朱立倫等人昨晚參加北北基市教育團體國慶感恩餐會。朱立倫說，他和柯保持聯繫，相信雙方都是站在共同理念下，希望台灣更好、兩岸和平、憲政改革能完成、一定要政黨輪替、藍白能合作，這個理念很重要也很確定，其他都可溝通。

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