柯文哲：藍白先辦3場辯論 再比民調

針對「藍白合」議題，國民黨總統參選人侯友宜前天拋出「二對二溝通」方案，民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，他派出競選總幹事黃珊珊跟辦公室主任周榆修參與磋商，見面先討論辦三場政策辯論會，接下來就是比民調，「我猜他（指國民黨）一定七拖八拖」。

柯文哲還說，國民黨策略就是能拖就拖，以為拖到十一月就可以「小雞扛母雞」，靠小雞拉抬母雞民調上來，但忽略台灣人民有自主性，不是黨主席喊轉彎就會跟著轉彎，太過一廂情願。

黃珊珊說，幕僚接觸應全程公開透明，舉辦公開辯論後再選擇民調評比機制，盼十月底前完成。

針對日前與高雄市前市長韓國瑜見面是否觸及藍白合議題？柯文哲說，雙方有聊到中美國際局勢等議題，韓國瑜當然希望在野可以合作，但他反問韓要怎麼合作？他說，很多親民黨朋友提醒他，當初國親合的結果就是親民黨不見，要「引以為戒」。

柯文哲表示，他跟韓國瑜雖屬不同政黨、不同陣營，但彼此還是朋友，很多年沒見面聊天，其實雙方很早就有約，只是剛好因為出國沒有碰面，好不容易時間喬好碰面，什麼都有聊。

柯文哲說，人活在世界上不要想太多，有時候還是有朋友交情，為什麼一定要說誰跟誰見面一定要談什麼東西？「這很奇怪」。

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