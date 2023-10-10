韓國瑜同框柯文哲 釣出侯友宜、郭台銘

二○二四年總統大選是否「藍白合」，始終喬不定。國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出「藍白合」具體方案後，高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面，除了提到侯、柯，也提到鴻海董事長郭台銘，盼以小我凝聚大我，侯友宜、柯文哲、郭台銘也留言回應，形成三人另類「同框」。

韓國瑜臉書寫著「只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待」，透露玄機。貼文不久，釣出柯文哲、侯友宜、郭台銘三名總統參選人的留言。

韓國瑜近來被視為可能扮演國民黨「桶箍」角色，卻遲遲不見有任何行動；國慶前夕，韓昨晚在臉書貼出與柯文哲的合照，是否意味「出手」促成藍白合，耐人尋味。

韓在臉書寫說，四年闊別，老友相見，整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，只有輪替，可以保持國家的清新與活力，「防止貪婪與腐敗繼續腐蝕我們珍愛的寶島。只有團結合作，我們才撐得起人民的託付與期待。」

韓表示，「侯市長、柯市長、郭董事長都擁有讓台灣向上的能力與智慧」，他衷心盼望，用小我凝聚大我，桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來，「讓我們給他們多一點鼓勵」，齊心合力，必定會讓台灣更好。

貼文一出，柯文哲回覆「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安。」相隔一小時後，侯友宜留言「感謝韓市長的鼓勵，我們目標一致，一起團結所有人的力量，達成政黨輪替，讓台灣更好！」郭台銘接著留言「感謝國瑜兄為國為民挺身而出，柯主席這陣子也特別費心思考整合方案，價值理念最為重要。在野陣營真誠合作，才能實現政權輪替，回應主流民意的期盼！」也意外造成三人另類同框。

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