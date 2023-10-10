觀察站／難題未解 藍白首次接觸是關鍵

距離二○二四總統大選候選人登記日只剩四十多天，民調顯示在野整合勝選機會仍高，談合時間卻持續流失。民眾黨總統參選人柯文哲動作頻頻，國民黨總統參選人侯友宜昨拋「二對二」具體方案，正式談判已在咫尺。儘管雙方陣營各有盤算，在野整合難度仍高，就看在促合壓力之下，雙方如何展開第一次接觸？

十月以來，柯文哲針對藍白合動作頻頻，先嗆國民黨不比民調、一定要當正的，是「哪門子合作」？又傳出柯在內部會議說「去死吧」；隨後卻在深藍人士的閉門會議稱「最後一定會合」。但柯訪美出發前，柯辦再拋第三方民調，柯在美也提「民調輸的提副手」，還直說藍不敢接招。

柯營說法令人眼花撩亂，真的想合嗎？相比過去「連宋配」或「國親聯盟」都屬於泛藍範疇，這次藍白理念卻有所差異。加上兩黨缺乏互信，內部歧見更多，民眾黨內主戰派樂見國民黨敗選瓦解，民眾黨可取而代之，內部意見整合已是難題；更重要的是，過去並無在野合作明確範本，而民眾黨是小黨，若缺乏清晰規則，「合」可能變成「被合」。

眾多難題在前，柯文哲與民眾黨近來連番喊話動作，與其說是「想談合作」，更像是「想帶風向」，讓泛藍支持者認為，民眾黨態度開放、是國民黨不想談。

相形之下，侯友宜昨主動拋出具體方案，協商人選、方式，以行動說明並非「國民黨不想談」，也讓「藍白合」壓力回到民眾黨身上。不過，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應表示，「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，此一前提先確立，再來談見面磋商，應該是比較好的安排。柯辦這記回馬槍，仍是直逼侯營未正面回應的民調問題，等於再給侯營軟釘子。

柯營的回應，也正說明了在野空有「下架民進黨」目標，卻各有利益盤算與內部難題未解，這也是近來藍白談合一團混亂的原因。但畢竟侯營已主動拋出磋商藍白合的方案，柯文哲如何接球，讓雙方促成首次接觸，將成關鍵。

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