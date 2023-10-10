柯辦：確立「第三方公正民調」 再談見面

國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出「二對二模式溝通」，期待快速展開，促成藍白合。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應表示，「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，此一前提先確立，再來談見面磋商，應該是比較好的安排。

陳智菡昨晚受訪表示，柯文哲已經清楚表達，現階段「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，以確認在野陣營合作能夠推出最強的候選人，完成二○二四年政黨輪替，不辜負選民的期待，此一前提先確立，再來談見面磋商，應該是比較好的安排。

柯文哲昨舉行「終結有權無責獨裁總統制─把國家還給你」記者會，主張台灣應該摒棄總統制、勇敢地走向內閣制。柯在會後受訪時表示，他先提出自己的主張，然後就看國民黨的回應，到底贊成還是不贊成，馬上就必須有回應，「我們提出主張，再看你的回應」。

柯文哲說，假使立法院三黨不過半，未來行政院長的人選，必須要讓大家都能夠接受，至少是執政聯盟能夠接受；台灣要開始學會如何妥協，各黨都要學會如何妥協，「所以過去那種凶巴巴的，那種人就不會出現」。

柯指出，從過去在立法院的表現來看，民眾黨都是按照議題處理，不管是哪一個政黨提出的議題，「不會說意識形態一定要怎麼樣，你講得有道理，我們都會支持」，合作絕對不是當選以後，有權力才跟人家合作，只要有清楚的規則，其實隨時都可以。

柯日前結束訪美，傳出手機在舊金山機場過安檢時遺失，他昨受訪時表示，手機丟掉很常見，「不過我很有自信，裡面沒有什麼不雅照、私密照」；至於藍白的幕僚每天都有在聯絡，因此雙方之間的溝通不是問題。

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