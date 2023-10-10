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柯辦：確立「第三方公正民調」 再談見面

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
柯文哲競辦發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照
柯文哲競辦發言人陳智菡。圖／聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出「二對二模式溝通」，期待快速展開，促成藍白合民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應表示，「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，此一前提先確立，再來談見面磋商，應該是比較好的安排。

陳智菡昨晚受訪表示，柯文哲已經清楚表達，現階段「第三方公正民調」就是體現民意的整合方式，以確認在野陣營合作能夠推出最強的候選人，完成二○二四年政黨輪替，不辜負選民的期待，此一前提先確立，再來談見面磋商，應該是比較好的安排。

柯文哲昨舉行「終結有權無責獨裁總統制─把國家還給你」記者會，主張台灣應該摒棄總統制、勇敢地走向內閣制。柯在會後受訪時表示，他先提出自己的主張，然後就看國民黨的回應，到底贊成還是不贊成，馬上就必須有回應，「我們提出主張，再看你的回應」。

柯文哲說，假使立法院三黨不過半，未來行政院長的人選，必須要讓大家都能夠接受，至少是執政聯盟能夠接受；台灣要開始學會如何妥協，各黨都要學會如何妥協，「所以過去那種凶巴巴的，那種人就不會出現」。

柯指出，從過去在立法院的表現來看，民眾黨都是按照議題處理，不管是哪一個政黨提出的議題，「不會說意識形態一定要怎麼樣，你講得有道理，我們都會支持」，合作絕對不是當選以後，有權力才跟人家合作，只要有清楚的規則，其實隨時都可以。

柯日前結束訪美，傳出手機在舊金山機場過安檢時遺失，他昨受訪時表示，手機丟掉很常見，「不過我很有自信，裡面沒有什麼不雅照、私密照」；至於藍白的幕僚每天都有在聯絡，因此雙方之間的溝通不是問題。

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