應推動內閣制 柯P：不給總統空白授權

總統任命閣揆需要立法院同意、總統也須至立法院做國情報告，以落實聯合政府的理念，並逐步修憲推動「內閣制」！民眾黨總統候選人柯文哲9日召開政見記者會強調，總統有治權卻不受監督，是亟需改善的制度。學者們也致詞認同表示，現在正是推動「內閣制」深化民主的最佳時機。

總統如民選皇帝

柯文哲痛斥，現在總統不用開記者會，不受國會監督，卻在背後掌握治權。所以這次選舉正是改善台灣惡劣的政治文化。他說，「要相信制度而非個人」，應終結有權無責的總統制，把國家還給人民，才能保證台灣的長治久安。

他主張「廢除民選皇帝的制度」：閣揆需要經過立法院同意任命，且閣員也需要要由立法院各委員會聽證後任命，同時總統也應赴國情報告，接受立院黨團質詢，讓總統真實面對民意。

「我主張三權分立，過去民進黨也支持廢除考、監兩院，但權力使人腐化，考、監兩院已成為蔡總統政治酬庸的工具」，柯文哲主張說，所以未來要凍結考試院與監察院的職權，且高階文官與國營事業董監事要以「公開遴選」進行。他說，蔡政府任內將特別預算常態化，未來一定靠修法來廢除，不應該給政府空白支票的權利。

全面推動內閣制

柯文哲指出，「如果台灣落實聯合政府，因為大家未來都可能是同事，就會避免在選舉過程中互相抹黑，且政策比較容易延續，才不會出現一朝政府一朝臣的狀況」。他也主張，應該召開國是會議推動修憲工程，並全力推動「內閣制」入憲，加上儘速修正《財政收支劃分法》。

他說，後續修憲的項目還有，推動18歲公民權、立委選舉由「並立制」改為「聯立制」與不分區立委分配門檻降至3%等項目。柯文哲高呼，「你選的不只是柯文哲，選擇的是台灣的長治久安」，引起現場觀眾的熱烈鼓掌。







絕對權力、絕對腐化

成功大學法律系教授許忠信指出，現在立法院無法有效監督總統與行政院，監察委員背後其實有很強的政黨運作，加上有大法官與民進黨關係密切，顯見我國憲法的五權分立沒有落實，而「目前台灣的政治文化已經成熟，可以推動內閣制」。

東吳大學政治系教授劉書彬則說，台灣經歷了四任民選總統後，可以看到總統與立法院多數都是同一政黨，更掌握閣揆、考試院與監察院的任命權利，已變成「超級總統制」。

她說，藍、綠兩黨其實都知道這個狀況，但他們都曾是既得利益者，「絕對的權力就帶來絕對的腐化」，盼未來各政黨選舉前能簽訂「聯合政府」的協議，要求各政黨負起政治責任。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦