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賴蕭配呼聲高 蕭美琴拒回應

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
駐美代表蕭美琴（右）七日出席巴爾的摩台灣同鄉會國慶活動，與僑胞合影。 華盛頓特派記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴（右）七日出席巴爾的摩台灣同鄉會國慶活動，與僑胞合影。 華盛頓特派記者張文馨／攝影

副總統賴清德在花蓮競選時喊出要把駐美代表蕭美琴「送進總統府」，「賴蕭配」引人聯想。遠在華府的蕭美琴七日出席僑胞主辦的國慶活動時表示，目前仍全力投入台美關係，不評論政治話題，拒絕回應「是否接獲賴清德徵詢」的提問。

蕭美琴七日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「二○二三慶祝台灣國慶」活動。場邊記者追問賴清德最新發言，蕭表示，「我們駐美代表處工作很多，大家還是全力投入台美關係，對於其他政治話題我現在沒有評論。」

民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理說，蕭要轉任副總統，或持續擔任駐美代表，是兩難的抉擇，這是賴清德和蕭美琴要商量的問題。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 賴清德 民進黨

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