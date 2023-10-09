藍白怎麼合？柯文哲：可合作但希望公平對待

民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，民眾黨跟任何政黨都可以合作，但所謂「藍白合」，總要有個比賽規則，國民黨從來不提出比賽規則，因此自己才會主張比民調，「贏的當正，輸的人可以推薦副總統」，這是合理的比賽規則，民眾黨只希望有個公平的對待。

民眾黨昨晚在萬華艋舺服飾商圈舉行廟口開講，柯文哲接受現場民眾提問時指出，台灣有百分之卅五的人支持民進黨總統參選人賴清德，同時有百分之六十五的人反對民進黨繼續執政，「如果是內閣制國家，這些都不是問題」。他說，台灣總統選制不像法國，確定有人過半才能當選總統；台灣如果有三組人馬參選，當選者僅可能獲得百分之卅八的選票，如果是四組人馬參選，數字可能還會掉到百分之卅五以下，變成少數統治多數。

柯文哲強調，民眾黨跟任何政黨都可以合作，但是比賽要有比賽規則，就像他們在立法院，「這個議案有道理，我們都會支持；如果沒有道理，誰要理你」。

他表示，藍白合問題總要有個比賽規則，國民黨不能沒有比賽規則，但是又想要跟民眾黨合作。他提出合理的比賽規則，如果國民黨不同意，請問要怎麼比賽？「不要比民調又要當正的，乾脆整碗拿去就好」，民眾黨可以跟每個人合作，但是只希望有公平的對待，這樣就好了；相信大家在這段時間會開始思考，怎麼做出對台灣人民最好的決定。

【記者鄭媁／台北報導】鴻海集團創辦人郭台銘宣布總統連署超過卅萬份門檻，郭昨晚與副手賴佩霞一同走訪通化街連署站。針對在野整合進度，郭台銘昨搬出孫子兵法表示，「道、天、地、將、法」，道擺在第一位，領袖要把人民擺在第一位，心中永遠要有人民；他們會持續努力，讓連署再創新高。

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