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藍白怎麼合？侯友宜：在志同道合基礎往前走

聯合報／ 記者黃寅宋原彰吳慧芬張睿廷／連線報導
侯友宜全國競選總部將設立在新北市，最快將於11月中旬成立。圖／報系資料照
侯友宜全國競選總部將設立在新北市，最快將於11月中旬成立。圖／報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲提出藍白合SOP（標準作業程序）就是比民調，國民黨總統參選人侯友宜昨說，「人如果志同道合理念相近，我們就可以勇敢往前走，一個人力量一定不夠，一定要一群人。」侯說，他反對台獨，希望兩岸和平穩定下來，也一定要讓民進黨政府政黨輪替、終結貪腐，這是很多人的聲音，藍白合一定是在此基礎上，大家「往前走」。

侯友宜說，六成以上民眾希望政黨輪替，最主是要終結貪腐，藍不會與綠合作，只會跟白合作，「相對地，如果繼續讓民進黨再執政，那我們的價值就不一樣了。」

國民黨主席朱立倫昨到高雄為黨籍立委參選人造勢也表示，國民黨和民眾黨需確認共同理念理想，才能認定是藍白合，進而成為政治聯盟和將來成為執政黨，這過程不排除任何方法，若確定合作將會談細節。

至於台灣民意基金會董事長游盈隆稱藍白合是「一場無聊的春夢」，藍白將變臉、棄保將開打，朱回應對個人評論他沒意見，但國民黨會秉持誠心、耐心、同理心，努力拚選舉。

民眾黨總統參選人柯文哲傳出訪美期間手機遺失，朱立倫說，他昨天聽了也嚇了一跳，「難怪最近連絡回應慢了點，原來是手機掉了」，手機裡會有太多資料，希望柯文哲快換新手機，讓藍白可保持更密切的聯繫。

高雄前市長韓國瑜、總統參選人侯友宜明天同台造勢，朱立倫說，韓國瑜是國民黨重要成員，在黨內有一定影響力，非常歡迎韓加入一起努力，「任何促成團結的事情都很歡迎」。

侯友宜連兩天都在台中地方跑行程，昨到太平區的聖和宮媽祖廟上香，還徒步到附近的太平公有零售市場拜票，並低調拜會前立委江連福。江連福說，他擔任立委時侯剛任警政署長，很高興侯友宜路過太平時還想到他；台灣目前治安不佳、貪腐太多，侯友宜個性沉穩，有能力來改變台灣。

侯競總 最快11月新北成立

侯友宜競選辦公室表示，侯全國競選總部已決定設立在新北市政府附近，最快十一月中旬成立。

2024選舉 2024總統選舉

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