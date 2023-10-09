選戰倒數破百日 綠憂立委選情 藍白盼共蒙其利

二○二四大選倒數破百日，綠營評估總統選情相對穩定，立委選舉有待加強。民進黨高層表示，立委選舉目標是區域搶四十五席、不分區十三席以上，拚國會過半；黨內不諱言，總統參選人賴清德「母雞效應」尚未完全發揮，但選舉進入最後五十天才決勝負，隨著選戰加溫，選情可望繼續上揚。

立委選情混沌，民進黨高層說，民進黨曾拿過十六席不分區，本屆取得十三席，明年大選若「三黨鼎立」，藍綠各有基本盤，民眾黨政黨票預估會較上次略增，民進黨維持十三席是合理的數字；加上區域及原住民立委，民進黨本屆共六十二席，下屆目標瞄準五十八席以上。

民進黨總統參選人賴清德「母雞效應」尚未完全發揮。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

相較於總統選情，綠營立委選情並不被看好。多次操盤選戰的民進黨人士說，藍白陣營還在「亂」，不過，一旦總統對戰組合底定，民進黨也會調整應對方式，選舉進入最後五十天才能決勝負，只要穩紮穩打，選情會再上揚。

民進黨高層說，今年初的南投立委補選，綠營選情原先也不被看好，但黨內全力拉抬後，還是攻下來了。黨內預計在不分區立委提名完成後，羅列出全國「重點選區」，黨中央的人力資源會全力投入，而綠營這場選戰的「最強武器」賴清德也會全力投入輔選，力拚總統立委雙贏。

侯跑全台 帶動整體氣勢

針對二○二四大選，國民黨立委認為，有六成五民眾希望「下架民進黨」，今年選舉的大環境對民進黨立委選情不樂觀；不過，國民黨拚大選，仍要克服「藍白合」關卡，藍營立委參選人表示，希望藍、白陣營盡速整合，在野力量才能最大化，在立委選舉上也能共蒙其利。

國民黨立委曾銘宗說，隨著各縣市競選總部成立，各立委參選人也會與侯成立聯合辦公室；侯請假後全台跑透透，到各縣市都有立委參選人陪同，相互拉抬，後續效果會出來。

曾銘宗表示，有六成五民眾希望下架民進黨，大環境對民進黨立委不樂觀。他進一步分析藍白合指出，就立委選舉的部分，藍白提名有某種默契，例如台中、新北，藍白競爭的程度沒那麼大，雙方可以共蒙其利。

國民黨立委賴士葆說，侯友宜是總統參選人，如侯與台北市長蔣萬安、台北立委參選人徐巧芯提早慶祝國慶，就會有媒體效果，對選情一定會有幫助；而在選情激烈、五五波的地方，假如藍白合成功，對藍營立委選戰的幫助也很大。

柯拚空戰 穩定年輕族群

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲晚上到萬華開講，耹聽民眾的提問。記者邱德祥／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出第三方公正民調，盼整合在野陣營。柯陣營認為，民眾黨不分區可望獲八至十席，接下來將持續透過空戰、政見，穩定年輕族群與中間票；但民眾黨擔憂藍白合議題恐會造成年輕票流失，衝擊政黨票。

民眾黨日前舉辦不分區立委海選，傳超過四百人報名；將再透過黨內推薦方式，一併提報人選到選決會討論，預計最快十月底產生不分區名單。民眾黨人士表示，柯文哲支持者年輕族群居多，年輕人多不認同國民黨理念及主張，一旦藍白合，甚至柯文哲屈就擔任副手，民眾黨年輕票勢必崩盤，別說柯先前喊出最少八席目標，連保持現有五席都有困難。

不過，黨內高層表示，情況沒有這麼不樂觀，柯文哲已對藍白合議題主動拋出辦法，就看國民黨怎麼接招；柯文哲一定會參選到底，因此不會影響政黨票，反而有機會衝高政黨票，目前仍是以最少八席不分區立委為最低目標，希望達成國會三黨不過半，避免一黨獨大。

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