花蓮小廟飄選舉味 賴清德、傅崐萁先後參拜
花蓮縣新城鄉協安宮是庄頭小廟，這兩天成焦點，民進黨總統參選人賴清德前天參拜，大喊「送蕭美琴進總統府、送張美慧進立法院」，國民黨籍立委傅崐萁昨馬上偕妻子縣長徐榛蔚赴廟上香，走訪賴造訪宮廟。廟方人員說建廟40年，從來沒有這麼大的官員接連參拜。
賴清德與黨籍立委參選人張美慧合體，接連走訪吉安鄉太昌玄武宮及協安宮，在協安宮時現場「民調」，要大家推薦副總統，台下高喊「蕭美琴」，讓外界充滿對「賴蕭配」的無限想像，引發熱烈討論。
傅崐萁昨一早與徐榛蔚展開縣內3間宮廟參拜行程，除了新城鄉順安福德宮外，第一站協安宮和第三站太昌玄武宮，都是賴清德造訪過的宮廟，互別苗頭的意味濃厚，傅參拜完協安宮，現場民眾拉著傅崐萁的手大喊「凍蒜」。
傅崐萁說，他和徐榛蔚敬拜眾神，是日常生活的一部分，不只歡迎大家一起來花蓮參拜、來旅遊，更希望能虔誠的為國家盡心盡力，循正道而行，讓台灣國泰民安、兩岸和平，家家戶戶安居樂業。
新城鄉長何禮臺致詞時則意有所指說，「有的人4年才來一次」，這幾年來，順安村大小事情、基礎建設，都是縣府支持公所，才有辦法做得這麼好，立委和縣長就像回到自己家，帝君一定會保佑為花蓮打拚的人可以連任。
協安宮主祀關聖帝君，建廟近40年，主委林金發說，協安宮是庄頭小廟，前天副總統來，昨天立委、縣長都來，建廟近40年，從來沒有這麼大的官員來參拜，不管什麼人來，都非常歡迎。
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