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鄭文燦為「雞蛋門神」提告 金溥聰：來告我

聯合報／ 記者屈彥辰黃于凡／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜競選廣告諷刺行政院副院長鄭文燦是雞蛋門神，鄭文燦（中）昨到嘉義視察部立朴子醫院東石分院預定地時表示，侯是警探知道不能栽贓，參選人做廣告應承擔所有責任。記者黃于凡／攝影
國民黨總統參選人侯友宜競選廣告諷刺行政院副院長鄭文燦是雞蛋門神，鄭文燦（中）昨到嘉義視察部立朴子醫院東石分院預定地時表示，侯是警探知道不能栽贓，參選人做廣告應承擔所有責任。記者黃于凡／攝影

行政院副院長鄭文燦被國民黨總統參選人侯友宜競辦廣告諷為「雞蛋門神」，因而委請律師提告。侯競辦昨舉行記者會，稱競辦委託媒體公司託播廣告在電視台上架，質疑其中一家電視台遭鄭文燦在背後施壓而下架。侯競辦執行長金溥聰則說，廣告是光明正大地質疑，鄭文燦要告就告他。

對於鄭文燦不滿提告，侯友宜回嗆是浪費司法資源，鄭文燦昨天表示，他相信這不應該是侯友宜的風格，侯市長是警探，知道不能栽贓，否則就應該得到懲罰，候選人做廣告，當然就應承擔所有的責任。鄭文燦辦公室表示，侯陣營如何投放廣告則無從知悉，也從未介入。

侯競辦發言人黃子哲表示，侯競辦的兩支短短影片，引起行政院長陳建仁出來講話、鄭文燦提告。鄭文燦四月廿八日主持中央災害防救委員會第四十四次會議時說，「此次禽流感造成全球性雞蛋短缺現象，農委會應從防災角度規畫糧食安全儲備，例如針對雞蛋短缺預做專案進口的準備」，鄭以副院長做指示，發生爭議跟鄭一點關係都沒有嗎？

黃子哲提到，該兩支廣告影片委託某媒體公司進行託播，從十月四日起分別在九家電視台頻道播出。十月五日，其中一家電視台通知委託的託播公司，當晚起停止廣告露出，侯競辦委託託播的媒體公司在媒體播出廣告，簽有商業合約，電視台播了兩檔就被下架，狀況極為罕見，電視台冒著違約風險，承受的壓力到底有多大？他質疑鄭文燦是否為背後影武者，有無關切施壓？

台北市議員鍾沛君也酸，門神有兩種，一種是浩然正氣，另一種是幫人撐腰跟牟利，「有沒有買到壞蛋」成日常問候語，在野黨提出的疑問哪件不是跟公共利益直接相關，台灣何時變成不能質疑政府的國家？鍾沛君更爆料，就是鄭文燦打電話給電視台關切。

金溥聰則說，鄭文燦要告就告他，廣告是選辦製作，他是執行長，要負全部責任。他表示，這是在總統大選中光明正大提出質疑，如果鄭文燦覺得自己在進口蛋沒有任何角色就公開聲明，讓大家公斷。

侯：美豬更應標示萊劑量

【記者林佩均、張裕珍、林縉明／連線報導】國民黨總統參選人侯友宜昨到台中市后里區體驗種馬鈴薯，並發表農業政見，針對進口美豬涉洗產地問題，侯表示，人民相信政府，但政府源頭未把關，標示不清楚，甚至偽造，人民吃到美豬會不安、擔心是理所當然。侯認為，美豬更應該標示萊克多巴胺劑量，讓消費者周知。

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