鄭文燦為「雞蛋門神」提告 金溥聰：來告我

行政院副院長鄭文燦被國民黨總統參選人侯友宜競辦廣告諷為「雞蛋門神」，因而委請律師提告。侯競辦昨舉行記者會，稱競辦委託媒體公司託播廣告在電視台上架，質疑其中一家電視台遭鄭文燦在背後施壓而下架。侯競辦執行長金溥聰則說，廣告是光明正大地質疑，鄭文燦要告就告他。

對於鄭文燦不滿提告，侯友宜回嗆是浪費司法資源，鄭文燦昨天表示，他相信這不應該是侯友宜的風格，侯市長是警探，知道不能栽贓，否則就應該得到懲罰，候選人做廣告，當然就應承擔所有的責任。鄭文燦辦公室表示，侯陣營如何投放廣告則無從知悉，也從未介入。

侯競辦發言人黃子哲表示，侯競辦的兩支短短影片，引起行政院長陳建仁出來講話、鄭文燦提告。鄭文燦四月廿八日主持中央災害防救委員會第四十四次會議時說，「此次禽流感造成全球性雞蛋短缺現象，農委會應從防災角度規畫糧食安全儲備，例如針對雞蛋短缺預做專案進口的準備」，鄭以副院長做指示，發生爭議跟鄭一點關係都沒有嗎？

黃子哲提到，該兩支廣告影片委託某媒體公司進行託播，從十月四日起分別在九家電視台頻道播出。十月五日，其中一家電視台通知委託的託播公司，當晚起停止廣告露出，侯競辦委託託播的媒體公司在媒體播出廣告，簽有商業合約，電視台播了兩檔就被下架，狀況極為罕見，電視台冒著違約風險，承受的壓力到底有多大？他質疑鄭文燦是否為背後影武者，有無關切施壓？

台北市議員鍾沛君也酸，門神有兩種，一種是浩然正氣，另一種是幫人撐腰跟牟利，「有沒有買到壞蛋」成日常問候語，在野黨提出的疑問哪件不是跟公共利益直接相關，台灣何時變成不能質疑政府的國家？鍾沛君更爆料，就是鄭文燦打電話給電視台關切。

金溥聰則說，鄭文燦要告就告他，廣告是選辦製作，他是執行長，要負全部責任。他表示，這是在總統大選中光明正大提出質疑，如果鄭文燦覺得自己在進口蛋沒有任何角色就公開聲明，讓大家公斷。

侯：美豬更應標示萊劑量

【記者林佩均、張裕珍、林縉明／連線報導】國民黨總統參選人侯友宜昨到台中市后里區體驗種馬鈴薯，並發表農業政見，針對進口美豬涉洗產地問題，侯表示，人民相信政府，但政府源頭未把關，標示不清楚，甚至偽造，人民吃到美豬會不安、擔心是理所當然。侯認為，美豬更應該標示萊克多巴胺劑量，讓消費者周知。

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