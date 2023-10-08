回應藍白合 柯：非正式投票 以民調為標準

民眾黨總統參選人柯文哲拋藍白比民調，國民黨總統參選人侯友宜接招回應。侯友宜競辦執行長金溥聰昨天表明立場，有人指他是藍白合最大障礙，事實上他是持開放態度，配合總統參選人。

侯競辦發言人黃子哲亦闡明侯競辦的想法，強調藍白合不應該最後變成零和，應該要志同道合，「志」是指價值、理念、主張，把理念做整合，後續的「道」即方法，再來進一步談，步驟非常清楚。

至於細節或技術面，黃子哲表示，他無法提供再多訊息，大方向上並沒有完全排除民調，但把民調當作藍白合唯一方法，可能最後就成為零和。

民眾黨總統參選人柯文哲回應，民主政治以民意為依歸，看民意展現，藍白合ＳＯＰ要以民意為基礎，民眾黨已經很清楚表達，剩下看國民黨如何回應。台灣可趁此機會建立聯合政府的未來模式，歷史上雖沒試過，但政黨間可討論。

關於民調結果，柯文哲說，現階段非正式投票就是民調為標準，雖然外界質疑民調不準，某些特定媒體一看就知道不準，那就不須討論。若不是故意造假、民調多做幾次，多看不同家、看趨勢，就很明顯可信。至於民調被質疑是綠營灌票的傳言，是技術問題不用討論，去年民進黨選舉大敗就可知道。

立法院前院長王金平說，只要有耐心、互相尊重與討論後再做決定，藍白合是一定會成局。針對柯文哲提出比五家民調，王金平表示，尊重柯說法，但決定人選的因素很多，要考量各方面情況，相信柯也同意還要納入其他條件一併討論。

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