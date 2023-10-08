侯友宜農業政見加碼 柯文哲批綠撒幣

國民黨總統參選人侯友宜昨到台中后里、大甲與農民座談，還下田展現身手栽種馬鈴薯。侯友宜說，十二年國教高中職補助的排富條款已取消，他當選後也將取消農漁民子女獎學金的排富申請條款。

在場有農民反映后里經常缺水，即使是特定農業區也常常水不夠用。侯友宜承諾，「農田水利會」（農田水利署前身）中央收回去「沒道理」，他當選後要還給農民，恢復以前的人民團體體制，讓真正懂農業的在地人經營。

侯友宜說，稻米收購價格已經十多年不變，「農業政策不是補貼，補貼只是一時的，應該要有具體方式」，應定期依照物價指數，調整農產收購價格。

民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、連署參選總統的郭台銘昨齊聚新北五股賀聖宮「顯應祖師文化祭」。賴清德表示，他來自一般家庭，知道生活的辛苦，他當台南市長時和十幾個職業工會組做工行善團，在台南幫有困難的人修房子，未來如果有機會當總統，會替全台灣「艱苦人」修房子。

賴清德合影時大家比讚，現場卻大喊「賴總統」，同場的國民黨新北市議長蔣根煌僵住數秒，比讚的姿勢來不及收。

柯文哲批評，民進黨沒有政策只會大撒幣，短期操作的執政方式讓台灣更困難，整個國家沒有長期計畫，只有短期補助，將來副作用很大。

柯文哲說，私大生補助三萬五千元學費也沒辦法解決十年內關閉四十所大學的命運；進口豬肉每公斤補貼六元，怎不去改善台灣內部養豬事業？雞蛋、豬肉都補助，農業到底有何政策，根本講不出來。

郭台銘表示，他出來參選被很多人罵，「但我們祖先、天上神明沒有罵我；罵我沒關係，各人都有立場，但我出來為了和平、經濟繁榮、政府不貪汙」。

郭台銘日前宣布連署已達三十萬份，郭台銘辦公室昨天表示，將成立「郭爸爸希望基金」，未來每增加十萬份連署就挹注一千萬元，只要連署書突破一百萬份，基金就會累積至一億元，未來運用在各領域，包含毛小孩議題、教育、科技、醫療等。 民眾黨總統參選人柯文哲昨到五股賀聖宮參拜。記者葉信菉／攝影

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