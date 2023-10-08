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賴清德：未否定學生提問 網路攻擊沒必要

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
女大生遭網路攻擊事件，民進黨總統參選人賴清德昨表示，當時「並沒有否定她的提問」。記者葉信菉／攝影
女大生遭網路攻擊事件，民進黨總統參選人賴清德昨表示，當時「並沒有否定她的提問」。記者葉信菉／攝影

民進黨總統參選人賴清德日前到中山大學演講，一名女學生提問如何解決「民進黨諸多貪汙弊案事件？」賴反問「是那一個具體事件？」該學生未提出遭網路攻擊沒做功課。對此，賴清德昨天回應，他並不是否定提問，而是要知道哪一件事才可以負責任的說明，但女學生受網路攻擊沒必要。

賴清德昨天出席行政院前院長蘇貞昌「護國四年」新書發表會，他致詞時提及中山大學女學生提問他對民進黨貪汙的看法，有沒有什麼方法來解決，他當時請教女同學可不可以舉一個具體的事情，「我沒有不敬，我沒有否認民進黨的問題」。

賴清德解釋，當時只是想要知道這位女同學是指哪一件事情，他可不可以在現場簡單向她說明。結果女同學一時講不出來，網路有人就對她有一些攻擊，他覺得這是沒有必要的。他當時是站在負責任的立場，想要問這位女同學，哪一件事情讓她印象這麼深刻？身為民進黨主席，也曾經當過行政院長，希望藉那個機會向她說明，「我並沒有否定她的提問，也沒有想要為民進黨做什麼樣的捍衛」。

賴清德表示，民進黨是在戒嚴時期創立的，經過民主運動的前輩和台灣人民的努力，得到人民的支持才有辦法到今天。固然民進黨有非常好的理想、價值，但黨內當然也有一些人言行上不符合社會的期待，或是違反規定甚至是違法。作為黨主席就是嚴明黨紀，有問題就處理，如果違法就移送。

賴讚蘇：終結者 控球強

行政院前院長蘇貞昌昨天舉辦新書「護國四年」首場發表會，他表示，「這本書不是在寫蘇貞昌一個人，而是在寫一個團隊」。副總統賴清德出席支持，稱讚蘇貞昌是控球能力很強的終結者；蘇則吐槽有人說他很凶，但還沒賴清德當立委時「國罵」的程度。

蘇貞昌表示，這四年大家都說他在立院答詢「五告派」，從沒看過這麼凶的閣揆；但他看到賴清德當立委時的影片，才知道賴是用國罵的。蘇貞昌還透露蔡英文總統將會出席他第三場發表會，蔡總統還跟他說她不看稿，要來爆料。

蘇貞昌表示，有一個會做事的團隊，能在最短的時間克服困難，讓大家原先認為不可能，「但我們就做到了」。例如屏鵝公路電纜地下化，十年計畫半年就做到了，歷經多個颱風至今未停電，這就是遠見，很多事在決定的時候要看得遠，做的時候耐得住罵，又必須拿得出方法，集合大家協力完成。

蘇貞昌舉例，當初立委們要按下贊成同婚的表決器時都很忐忑，他告訴大家，往往歷史就是前景不明、資料不全，但一定要勇敢一次，一定要一起不能有人跑，才能夠邁得過去；如果這個案是關鍵的一個案子，未來子孫會問你贊成還是反對，如果跑了要怎麼說？當時剛好肚子痛嗎？

賴清德致詞表示，當初他把行政院長交給蘇貞昌的時候，曾說行政院前院長林全是先發投手，他是中繼投手，「我很高興我把球交給終結者，蘇貞昌就是直球對決，尾勁很強，控球非常強」。

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