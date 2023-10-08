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女大生問賴弊案 家人也遭肉搜

聯合報／ 記者王昭月李定宇林佩均程遠述林縉明／連線報導
中山大學一名女學生日前提問民進黨總統參選人賴清德，如何解決民進黨諸多貪汙弊案，事後傳遭「出征」，不勝其擾。圖／聯合報系資料照片
中山大學一名女學生日前提問民進黨總統參選人賴清德，如何解決民進黨諸多貪汙弊案，事後傳遭「出征」，不勝其擾。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德三日至中山大學講座，一名女大生提問如何解決「民進黨諸多貪汙弊案事件？」賴反問「是哪一個具體事件？」事後傳遭網友出征，女大生又在「中山大小事」臉書社團質疑總統蔡英文的博士論文，再遭網友公布她與父親臉書帳號。女大生表示，她的提問只在訓練自己對執政當權者勇於質疑的勇氣；藍白陣營總統參選人對賴的回應，直指太惡霸、睜眼說瞎話。

女大生在臉書社團表示，她提問副總統民進黨内貪汙腐敗，想法很單純，只是訓練自己對執政當權者勇於質疑的勇氣，她不覺得丟臉，因為對弊案有太多的印象，一時之間還真說不出來。她更指「如果執政者給大家印象是弊案很多，就是一個很不正常的現象，如果博士論文需要封存不能查閱，她也覺得很不正常」，如同林智堅論文從頭到尾閃閃躲躲，最後事實證明就是抄襲。

女大生的說法引發許多網友砲轟，抨擊女大生假裝道歉，利用道歉再抹黑一次。也有網友說「女學生來自深藍的家庭，才會戴有色眼鏡看民進黨」，更有網友貼出女大生父親的臉書帳號，讓網友討論留言。

國民黨總統參選人侯友宜說，人民有權利問政府，賴清德身為副總統，面對這些質疑應該要反思檢討與道歉，民眾提問卻遭肉搜，這樣人民怎麼敢問？「不聽人民聲音，這種政府真的太惡霸、這種政府還做得下去嗎？」

民眾黨總統參選人柯文哲表示，面對問題才能解決問題，政府不會完全不做錯事，面對問題解決，國家才會進步。學生提問會很尖銳，問題也不可能事先安排，年輕人很有自己意見，誠實回答就好，該改進就改進，看到賴清德回應絕對是扣分、睜眼說瞎話，「還問對方哪裡有問題，是考驗台灣人智商嗎？何必呢」。

國民黨立委鄭麗文表示，學生提問既非扭曲也無人身攻擊，沒人須為認同道歉，更不須為提問道歉。國民黨立委李德維也指出，民進黨只要是質疑者都要出征修理，學生也不放過，根本民主倒退。

民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨執政不論行政院前院長蘇貞昌或是賴清德，面對提出問題的人，總是先檢討提問的人，凸顯民主倒退的悲哀，只要提出問題的人就會被網軍側翼輿論霸凌，這就是綠色恐怖，對言論自由傷害很大。

民進黨立委鍾佳濱則說，賴清德回應很清楚，希望具體了解學生提問，網路上其他對學生的網論言論應理性討論，不贊成也不樂見脫序言論。

中山大學表示，意見交鋒本是大學校園的日常，對於學生勇於提問，「我們珍惜意見交流的空間」，至今未接獲女學生反映或向學校請求諮商。至於「中山大小事」臉書社團以校內師生為加入對象，平常有各式主張與評論，同學勇於提問及其他同學評論，都是關懷公共事務的展現，值得鼓勵與肯定。

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