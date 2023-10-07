侯友宜提「藍白合不能變零和」 金溥聰今出面表明態度

因應民眾黨總統參選人柯文哲拋藍白比民調，國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受媒體專訪，提到民調不應是唯一方法，藍白合不應搞成零和，而是應該志同道合。侯友宜競辦今舉行記者會，再被問及此事，競辦執行長金溥聰表示，有人指他是藍白合最大障礙，有人想要阻礙藍白合，找些話題炒作，而他持開放態度，配合總統參選人。

競辦發言人黃子哲重申侯友宜聲明，表示關於民調，柯文哲及其幕僚一周內提了3、4種不同說法，對於民調各方確實有不同看法。民調是重要參考，不應是唯一方法，民眾期待藍白合，共同實現政黨輪替，但不要只用民調，藍白合不應該搞成零和，而是應該志同道合，理念相同再談方法整合。

黃子哲說，柯文哲強調核心理念，侯友宜的核心理念就是反對台獨，維護台海和平，侯友宜的核心價值就是終結貪腐及政黨輪替，希望民眾黨跟侯有一樣的想法跟立場。他特別強調，國民黨不會主張有藍綠合，相信支持藍白合的民眾不會接受綠白合，也不會支持綠白合。

黃子哲稱，藍白合本質上就是政黨合作，先由兩個政黨立即正式開始面對面來談，把核心理念、政策主張及未來要推動的事項，具體列成綱領或公約，侯友宜會在過程中和黨中央密切溝通，表達看法，有必要時國民黨主席朱立倫、柯文哲及侯友宜三人都可以參加，這才是做事情該有的S0P，這才是真正藍白合的SOP。

黃子哲闡明競辦的想法，藍白合不應該最後變成零和，應該要志同道合，志是價值、理念、主張，把理念做整合，後續的道也就是方法再來進一步談，這樣的步驟非常清楚。至於細節或技術面，他無法提供再多訊息，大方向上並沒有完全排除民調，但把民調當作藍白合唯一方法，可能最後就成為零和，志同道合是一再強調且主張的。

對於10月11日高雄市前市長韓國瑜跟侯友宜同台，被認為是韓的桶箍起手式，金溥聰回應，他目前沒有在組織方面參與很深，應該是組織部門安排，會有妥善安排。

關於鴻海創辦人郭台銘聲稱連署過門檻，目前競辦對柯文哲不攻擊，對郭陣營的態度如何？金溥聰說，沒有對郭陣營攻擊，也無下令攻擊，他跟郭也很熟，想法都尊重。

至於中廣董事長趙少康直播背板有郭台銘獨立參選的連署資訊，被外界疑挺郭。金溥聰表示，聯想力太豐富，趙少康跟他是長年朋友，對趙的意見非常尊重，趙講的很清楚，趙有發表言論的自由，趙過去到現在都是一個有自己看法的人。

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