賴營備戰整軍 做好「一對一」準備
面對藍白合的趨勢，據指出，民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安，他日前在內部會議表示，即使民調領先優勢，備戰整軍也不能大意，要做好「一對一」的對戰準備。
據轉述，潘孟安指示，除注意時事，認知作戰、錯假訊息的即時澄清速度要快，輿情掌握也要全面，未到投票當天都不能鬆懈。
潘孟安也說，整體選戰按照節奏，空戰陸戰結合、線上線下串聯、組織社群整合，三股勢力匯聚成「最強挺賴力」，即使民調領先優勢，備戰整軍也不敢大意。
此外，賴清德昨天逢六十四歲生日，到花蓮和黨籍立委參選人張美慧合體，更前往駐美代表蕭美琴本命區新城鄉的協安宮參香祈福。賴清德要大家推薦副總統，台下大喊「蕭美琴」，賴順勢要大家把蕭美琴「送進總統府」，外界對「賴蕭配」有更多想像。
賴清德開場時，先向現場民眾喊話，下個月就要總統、副總統登記，副總統人選有沒有聽過什麼人？現場大喊「蕭美琴」。賴清德又問，「副總統蕭美琴贊成嗎？贊成的話舉手、掌聲鼓勵」，台下立刻爆出熱烈掌聲；賴清德說，蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？台下歡聲雷動。
不過，賴競辦澄清，賴清德是幽默回應鄉親的熱情推薦，現場充分感受到蕭美琴的高人氣，惟選戰尚未進入副手人選實質討論。
此外，賴清德競選團隊將開始調整選戰布局，陸戰部分，他將「母雞帶小雞」進入地毯式拜票，十月下旬起，全台各縣市總部與區域立委總部將陸續成立。
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