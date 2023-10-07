聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／侯展現自信 搶合作主導權

聯合報／ 記者王寓中
國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受媒體人平秀琳專訪，他認為，民調是種參考，不應該是唯一方法，否則藍白合會變成藍白零和。圖／取自POP大國民YouTube直播
國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受媒體人平秀琳專訪，他認為，民調是種參考，不應該是唯一方法，否則藍白合會變成藍白零和。圖／取自POP大國民YouTube直播

國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受網路媒體專訪，首度正面回應「藍白合」及民眾黨總統參選人柯文哲拋出的「比民調」。侯友宜主動接招藍白合議題，顯現他對自己選情的「自信」，以及在未來在藍白合談判過程要取得的話語權及「主導權」。

柯文哲返國後再提出藍白合用民調決定的主張，侯友宜回應民調不是唯一的方法，這是國民黨內普遍的看法。如同當初國民黨徵召提名總統參選人，民調之外，還納入執政縣市長、立委已提名參選人的「幹部評鑑」，問題是國民黨和民眾黨本就不對等，除了民調外，民眾黨能拿什麼跟國民黨「比」。

如何辦民調有不同主張、看法，一直以來都是如此，各黨內部初選早就洗過不知多少回，怕綠營灌水、民調時間點、要不要排綠、是市話民調還是手機民調、市話、手機的比例；比參選人民調之餘，還要不要比政黨支持度民調呢？

侯友宜說，藍白合應理念要做了充分溝通，理念相同一致，再來用方法整合；確實，藍白合要先談價值，特別是涉及藍、綠「意識型態」的核心議題，例如國家認同、兩岸、核四等，這本來就是柯文哲要面對的，否則，光是藍對柯文哲「綠骨」的質疑，就會形成信者信者、不信者恆不信。

侯友宜主動回應藍白合，展現自信，提了看法、丟了問題，但還沒有提對案，且至今仍只看到「一條路徑」，是國民黨和他的路徑，不是民眾黨的路徑。

只不過，柯文哲是民眾黨主席，也是民眾黨總統參選人，一切話都是柯文哲說了算；相形之下，侯友宜是國民黨總統參選人，但國民黨的主席是朱立倫，藍白合議題是政黨對政黨，或是侯選人對侯選人，怎麼分？怎麼切？恐怕是國民黨內部在與民眾黨討論前，恐怕自己得先要釐清。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜：蔣萬安當選 新北過橋到台北的國旗連起來了

柯文哲拋5家民調等藍營回應 侯友宜：民調不應是唯一方法

侯友宜拋教育政策 民進黨：又要學生背黃河流經省分？

【重磅快評】垃圾不分藍綠 柯文哲的「藍白合」心魔

相關新聞

憂變「藍白零和」 侯： 比民調非唯一方法

民眾黨總統參選人柯文哲昨結束訪美行抵台，針對藍白合比民調，柯文哲再主張可挑五家民調來進行。國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受...

賴營備戰整軍 做好「一對一」準備

面對藍白合的趨勢，據指出，民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安，他日前在內部會議表示，即使民調領先優勢，備戰整軍也不...

新聞眼／侯展現自信 搶合作主導權

國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受網路媒體專訪，首度正面回應「藍白合」及民眾黨總統參選人柯文哲拋出的「比民調」。侯友宜主動接...

專家：藍白民調 綠一定灌票

藍白合不合？怎麼合？民眾黨主席柯文哲昨天拋出找五家機構比民調的提議。不過，民調專家戴立安提醒，若藍、白做民調，各陣營及綠...

侯加碼補助私大學雜費 綠批抄襲

國民黨總統參選人侯友宜昨公布教育政見，主張大學學費合理化，擴大弱勢補助，學生學貸免繳本息的寬限期延長為畢業二年，補助私立...

侯友宜：蔣萬安當選 新北過橋到台北的國旗連起來了

國民黨總統參選人侯友宜今晚參加台北市信義區西村里國慶晚會，並與台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、台北市議員徐巧芯、市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。