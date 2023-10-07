聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：藍白民調 綠一定灌票

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。柯文哲近期拋藍白拚民調。專家表示，藍白民調一定面臨綠營灌票。 圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。柯文哲近期拋藍白拚民調。專家表示，藍白民調一定面臨綠營灌票。 圖／聯合報系資料照

藍白合不合？怎麼合？民眾黨主席柯文哲昨天拋出找五家機構比民調的提議。不過，民調專家戴立安提醒，若藍、白做民調，各陣營及綠都會灌票，失去隨機抽樣意義，且更可能出現藍白各自找「最友好」的機構做的弔詭現象，他認為，是否合仍取決藍白雙方互信。台師大政研所教授曲兆祥表示，藍白民調一定面臨綠營灌票，民調有其好處也有限制，這是藍白雙方要不要「願賭服輸」的問題。

戴立安指出，藍、白做民調要先有互信，因為包括民調的時間、家數、找誰做、加權方式、手機或市話的分開或混合等，都會影響數字結果，且若說找五家，那最後可能變成藍、白各找對彼此機構紅利最強、支持數字會最好的機構，平均起來才會高。

戴立安說，民調顯示的是當下民意反應，現在變化快，可能一個雞蛋事件等，就會讓藍白支持度排序改變，也不能保證比完後，態勢到選前就不會變；藍白民調可以作為一個雙方討論依據，實際上還是看互信，不過就數字來看，卻是藍白若不整合的話，總統大選勝算並不高。

曲兆祥認為，柯文哲至少提出一個談整合的辦法，國民黨要先表態接不接受，若不接受也不提出其他建議，因時間緊迫，會先面臨支持度下滑危機，因為期盼整合的選民會失望焦慮，這也是柯文哲先「出招」的原因。曲兆祥表示，據他了解，若藍白不能整合，侯支持者改投他人棄保意願的比例，比柯支持者高，對藍營是警訊。

2024選舉 2024總統選舉 民調 柯文哲 藍白合 侯友宜

延伸閱讀

柯文哲拋5家民調等藍營回應 侯友宜：民調不應是唯一方法

【重磅快評】垃圾不分藍綠 柯文哲的「藍白合」心魔

被指「只能當兩年行政院長」怒了？蔡正元：柯文哲非常生氣

柯文哲拋藍白比民調！朱立倫曝「未排除任何方法」：侯柯應盡快見面

相關新聞

憂變「藍白零和」 侯： 比民調非唯一方法

民眾黨總統參選人柯文哲昨結束訪美行抵台，針對藍白合比民調，柯文哲再主張可挑五家民調來進行。國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受...

賴營備戰整軍 做好「一對一」準備

面對藍白合的趨勢，據指出，民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安，他日前在內部會議表示，即使民調領先優勢，備戰整軍也不...

郭辦稱連署人數已過30萬 郭台銘今晚宣布：10月4日已通過門檻

鴻海創辦人郭台銘由於獨立參選，依總統選罷法須通過近30萬人連署，郭台銘今晚至新北市江子翠鳳山寺參香，宣布10月4日已經通...

新聞眼／侯展現自信 搶合作主導權

國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受網路媒體專訪，首度正面回應「藍白合」及民眾黨總統參選人柯文哲拋出的「比民調」。侯友宜主動接...

專家：藍白民調 綠一定灌票

藍白合不合？怎麼合？民眾黨主席柯文哲昨天拋出找五家機構比民調的提議。不過，民調專家戴立安提醒，若藍、白做民調，各陣營及綠...

侯加碼補助私大學雜費 綠批抄襲

國民黨總統參選人侯友宜昨公布教育政見，主張大學學費合理化，擴大弱勢補助，學生學貸免繳本息的寬限期延長為畢業二年，補助私立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。