專家：藍白民調 綠一定灌票

藍白合不合？怎麼合？民眾黨主席柯文哲昨天拋出找五家機構比民調的提議。不過，民調專家戴立安提醒，若藍、白做民調，各陣營及綠都會灌票，失去隨機抽樣意義，且更可能出現藍白各自找「最友好」的機構做的弔詭現象，他認為，是否合仍取決藍白雙方互信。台師大政研所教授曲兆祥表示，藍白民調一定面臨綠營灌票，民調有其好處也有限制，這是藍白雙方要不要「願賭服輸」的問題。

戴立安指出，藍、白做民調要先有互信，因為包括民調的時間、家數、找誰做、加權方式、手機或市話的分開或混合等，都會影響數字結果，且若說找五家，那最後可能變成藍、白各找對彼此機構紅利最強、支持數字會最好的機構，平均起來才會高。

戴立安說，民調顯示的是當下民意反應，現在變化快，可能一個雞蛋事件等，就會讓藍白支持度排序改變，也不能保證比完後，態勢到選前就不會變；藍白民調可以作為一個雙方討論依據，實際上還是看互信，不過就數字來看，卻是藍白若不整合的話，總統大選勝算並不高。

曲兆祥認為，柯文哲至少提出一個談整合的辦法，國民黨要先表態接不接受，若不接受也不提出其他建議，因時間緊迫，會先面臨支持度下滑危機，因為期盼整合的選民會失望焦慮，這也是柯文哲先「出招」的原因。曲兆祥表示，據他了解，若藍白不能整合，侯支持者改投他人棄保意願的比例，比柯支持者高，對藍營是警訊。

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