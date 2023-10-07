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憂變「藍白零和」 侯： 比民調非唯一方法

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明黃仲明／連線報導
針對藍白合比民調，侯友宜回應表示，民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。記者潘俊宏／攝影
針對藍白合比民調，侯友宜回應表示，民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。記者潘俊宏／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨結束訪美行抵台，針對藍白合民調，柯文哲再主張可挑五家民調來進行。國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受網路媒體專訪，他首度明確表態說，柯文哲跟幕僚一周內拋出三、四個不同看法，但民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。

柯文哲說，民調都有標準做法，要挑五家、做幾個，其實這些都還好，在台灣做民調已經行之有年，是相當成熟的技術，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

侯友宜說，關於民調，柯文哲與幕僚一周內拋出三、四個不同看法，可見大家對於民調看法不盡然一致。他強調，民眾期待藍白整合，政黨輪替，但不應該把民調當作唯一方法，藍白合會變成「藍白零和」，應公開透明把理念價值以及政見、合作項目說清楚，訂成公約或綱領，讓大家知道兩黨合作目的。

國民黨主席朱立倫表示，藍白合已經溝通協調很久，關鍵一定是建立在共同的理念，而且確認願意藍白合，組成政治聯盟。朱強調，各種方法都沒有排除，他跟柯文哲之間沒有問題，希望侯友宜跟柯文哲能盡快見面，越快越好，這非常關鍵。

侯友宜說，政黨一定是面對面溝通，他是總統參選人，也可以跟國民黨內溝通，跟柯文哲見面不是問題，跟朱立倫一起，三個也可以，事情多溝通就會水到渠成。至於柯曾說綠白國會合作也可以，他說，這就是政黨要確認的事情。

侯友宜表示，藍白合是政黨對政黨，要談聯合內閣、內閣制等等應該先談清楚，國民黨會尊重意見。他說，一個有效能的政府，不是總統獨大、也不是閣揆獨大，而是立法院能制衡的政府，以民為天。至於若當選是否請柯文哲當行政院長，侯表示，先把理念談清楚。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，以目前在野可能出現三組參選人，勢必無法集中力量，掃除民進黨貪腐政權、促進國家正常化。

陳智菡表示，國民黨從去年開始釋放藍白合訊息，卻始終無法提出具體辦法，更使許多選民對政黨輪替感到無奈且無望，柯文哲與民眾黨因此提出比民調、輸退選的構想，不再務虛，可促使在野進一步整合出足以挑戰民進黨的「最強組合」。

針對藍白合比民調，柯文哲再拋可挑五家做民調。 記者黃仲明／攝影
針對藍白合比民調，柯文哲再拋可挑五家做民調。 記者黃仲明／攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民調 藍白合 侯友宜

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