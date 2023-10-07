憂變「藍白零和」 侯： 比民調非唯一方法
民眾黨總統參選人柯文哲昨結束訪美行抵台，針對藍白合比民調，柯文哲再主張可挑五家民調來進行。國民黨總統參選人侯友宜昨晚接受網路媒體專訪，他首度明確表態說，柯文哲跟幕僚一周內拋出三、四個不同看法，但民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成「藍白零和」。
柯文哲說，民調都有標準做法，要挑五家、做幾個，其實這些都還好，在台灣做民調已經行之有年，是相當成熟的技術，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。
侯友宜說，關於民調，柯文哲與幕僚一周內拋出三、四個不同看法，可見大家對於民調看法不盡然一致。他強調，民眾期待藍白整合，政黨輪替，但不應該把民調當作唯一方法，藍白合會變成「藍白零和」，應公開透明把理念價值以及政見、合作項目說清楚，訂成公約或綱領，讓大家知道兩黨合作目的。
國民黨主席朱立倫表示，藍白合已經溝通協調很久，關鍵一定是建立在共同的理念，而且確認願意藍白合，組成政治聯盟。朱強調，各種方法都沒有排除，他跟柯文哲之間沒有問題，希望侯友宜跟柯文哲能盡快見面，越快越好，這非常關鍵。
侯友宜說，政黨一定是面對面溝通，他是總統參選人，也可以跟國民黨內溝通，跟柯文哲見面不是問題，跟朱立倫一起，三個也可以，事情多溝通就會水到渠成。至於柯曾說綠白國會合作也可以，他說，這就是政黨要確認的事情。
侯友宜表示，藍白合是政黨對政黨，要談聯合內閣、內閣制等等應該先談清楚，國民黨會尊重意見。他說，一個有效能的政府，不是總統獨大、也不是閣揆獨大，而是立法院能制衡的政府，以民為天。至於若當選是否請柯文哲當行政院長，侯表示，先把理念談清楚。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，以目前在野可能出現三組參選人，勢必無法集中力量，掃除民進黨貪腐政權、促進國家正常化。
陳智菡表示，國民黨從去年開始釋放藍白合訊息，卻始終無法提出具體辦法，更使許多選民對政黨輪替感到無奈且無望，柯文哲與民眾黨因此提出比民調、輸退選的構想，不再務虛，可促使在野進一步整合出足以挑戰民進黨的「最強組合」。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言