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「賴蕭配」有機會？訪蕭美琴本命區 賴清德問：把她送進總統府好不好

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨總統參選人賴清德（右2）今天造訪花蓮新城協安宮時，現場民調推薦蕭美琴為副手人選，他也打趣說「把蕭美琴送進總統府好不好」。圖／賴清德競辦提供
民進黨總統參選人賴清德（右2）今天造訪花蓮新城協安宮時，現場民調推薦蕭美琴為副手人選，他也打趣說「把蕭美琴送進總統府好不好」。圖／賴清德競辦提供

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天造訪花蓮，與黨籍立委參選人張美慧合體，兩人一同到新城鄉協安宮參香祈福。當地順安村是蕭美琴本命區，賴清德與鄉親搏感情，現場要大家推薦副總統人選，台下支持者大喊「蕭美琴！」賴清德順勢打趣要大家把蕭美琴「送進總統府」，場面熱絡，也讓外界對「賴蕭配」多了幾分想像。

駐美代表蕭美琴曾任花蓮立委，在花蓮蹲點深耕多年，爭取許多重大建設， 至今仍有不少花蓮人懷念她。新城鄉順安地區是她的本命區，她歷次選舉在順安都開出漂亮成績單，賴清德與張美慧下午到協安宮參香祈福，不少支持者前往迎接。

賴清德表示，他和大家一樣都在一般家庭出生長大，因為民主社會得到大家的支持，才有機會進入總統府，幫助蔡英文總統推動國政。

賴清德的副總統搭檔尚未揭曉，但「賴蕭配」傳聞始終不斷。賴清德在協安宮，為了和鄉親搏感情，打趣說來做「民意調查」，下個月就要總統、副總統登記，問台下鄉親「副總統人選有沒有推薦誰？」

這席話讓花蓮鄉親樂壞了，此起彼落大喊「蕭美琴」，賴清德又問，「副總統蕭美琴贊成嗎？贊成的話舉手、掌聲鼓勵」台下立刻爆出熱烈掌聲，賴順勢問，「立法委員張美慧有沒有贊成？並說，蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？」台下歡聲雷動。

民進黨總統參選人賴清德（前排右3）今天造訪花蓮新城協安宮時，現場民調推薦蕭美琴為副手人選，他也打趣說「把蕭美琴送進總統府好不好」。圖／賴清德競辦提供
民進黨總統參選人賴清德（前排右3）今天造訪花蓮新城協安宮時，現場民調推薦蕭美琴為副手人選，他也打趣說「把蕭美琴送進總統府好不好」。圖／賴清德競辦提供
民進黨總統參選人賴清德今天造訪花蓮新城協安宮時，現場民調推薦蕭美琴為副手人選，他也打趣說「把蕭美琴送進總統府好不好」。圖／賴清德競辦提供
民進黨總統參選人賴清德今天造訪花蓮新城協安宮時，現場民調推薦蕭美琴為副手人選，他也打趣說「把蕭美琴送進總統府好不好」。圖／賴清德競辦提供

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