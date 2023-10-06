「賴蕭配」有機會？訪蕭美琴本命區 賴清德問：把她送進總統府好不好
民進黨總統參選人、副總統賴清德今天造訪花蓮，與黨籍立委參選人張美慧合體，兩人一同到新城鄉協安宮參香祈福。當地順安村是蕭美琴本命區，賴清德與鄉親搏感情，現場要大家推薦副總統人選，台下支持者大喊「蕭美琴！」賴清德順勢打趣要大家把蕭美琴「送進總統府」，場面熱絡，也讓外界對「賴蕭配」多了幾分想像。
駐美代表蕭美琴曾任花蓮立委，在花蓮蹲點深耕多年，爭取許多重大建設， 至今仍有不少花蓮人懷念她。新城鄉順安地區是她的本命區，她歷次選舉在順安都開出漂亮成績單，賴清德與張美慧下午到協安宮參香祈福，不少支持者前往迎接。
賴清德表示，他和大家一樣都在一般家庭出生長大，因為民主社會得到大家的支持，才有機會進入總統府，幫助蔡英文總統推動國政。
賴清德的副總統搭檔尚未揭曉，但「賴蕭配」傳聞始終不斷。賴清德在協安宮，為了和鄉親搏感情，打趣說來做「民意調查」，下個月就要總統、副總統登記，問台下鄉親「副總統人選有沒有推薦誰？」
這席話讓花蓮鄉親樂壞了，此起彼落大喊「蕭美琴」，賴清德又問，「副總統蕭美琴贊成嗎？贊成的話舉手、掌聲鼓勵」台下立刻爆出熱烈掌聲，賴順勢問，「立法委員張美慧有沒有贊成？並說，蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？」台下歡聲雷動。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言