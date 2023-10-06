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被指「只能當兩年行政院長」怒了？蔡正元：柯文哲非常生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡正元透露柯文哲希望以民調決勝負，對從副手說到行政院長之說感到相當生氣。圖為台灣民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
蔡正元透露柯文哲希望以民調決勝負，對從副手說到行政院長之說感到相當生氣。圖為台灣民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

政論節目《庶民大頭家》5日邀出前立委蔡正元等人談及美豬和潛艦事件，未料在節目末尾，蔡正元忽然話鋒一轉談及目前火熱的藍白合議題，他敦請趙少康和郭正亮別再對柯文哲是否同意藍白合發表看法，坦言柯文哲對副手說到兩年的行政院長說一詞，感到非常生氣。

蔡正元昨(5)日在政論節目《庶民大頭家》中表示，「我要不客氣地說，奉勸趙少康跟郭正亮少講兩句話！因為柯文哲聽到他們兩個講話，我很確定告訴你們兩個，柯文哲非常生氣！」。他解釋，前一段時間藍營很多人放話，說柯文哲只能當副手，現在甚至說柯文哲只能當行政院長，「憑什麼？柯文哲說用民調決定啊！」。

蔡正元還猜測國民黨的意念，認為國民黨對正副手人選不敢比民調，是不是就怕侯友宜會輸？若侯友宜真的民調排名第二，「那是在怕什麼」？「難道你說不比民調，就是我正你副？」。他建議國民黨當下應全力衝刺侯的民調數字，讓侯友宜真能以正手出線，並掌握自己的副手人選。

蔡正元認為，其實柯文哲講的已經很清楚，表示若是自己的民調輸了，他願意退選，現在又說「贏的當正的、輸的就推薦副手」，就是因為柯文哲有信心會贏，「柯文哲覺得侯友宜你不願意當副手沒有關係，你找韓國瑜來當副手，大家都有面子，有台階下」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 民調 韓國瑜

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