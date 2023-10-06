被指「只能當兩年行政院長」怒了？蔡正元：柯文哲非常生氣

民眾黨總統參選人柯文哲1日率團2度訪美，前往舊金山及洛杉磯，今天（6日）結束訪美行程，搭乘華航CI-23航班於清晨4點45分抵達桃園國際機場，入境時受到熱烈歡迎並大喊「總統好！」，不但有支持者獻花還有人上前擁抱。柯文哲受訪時被問到會不會跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜碰面，他說「看幕僚怎麼安排」。

2023-10-06 08:39