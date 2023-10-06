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藍白合不合之後 吳子嘉：「第四咖華麗轉身」將有助侯友宜

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉認為，總統大選在登記日確定各方人馬人選後，第四咖的參選人將可能會華麗轉身，原有的支持度將有助於侯友宜的選情。圖為國民黨總統參選人侯友宜。 記者曾原信／攝影
吳子嘉認為，總統大選在登記日確定各方人馬人選後，第四咖的參選人將可能會華麗轉身，原有的支持度將有助於侯友宜的選情。圖為國民黨總統參選人侯友宜。 記者曾原信／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目《新聞千里馬》分析2024總統大選《美麗島電子報》最新民調，由於民眾黨參選人柯文哲的民調明顯回升，吳子嘉說，Lin bay好油和潛艦事件傷到國民黨參選人侯友宜，此外，他也認為柯文哲這次反守為攻，主動提出藍白合的民調，要求輸的人退選或為副手的操作非常成功。

吳子嘉公布《美麗島電子報》最新第50波民調，若以三腳督的情況，民進黨總統參選人賴清德以目前38.1%的支持度最高，民眾黨參選人柯文哲明顯回升，目前有24.2%，與居於第三名的國民黨參選人侯友宜20.5%，兩方呈現「麻花捲」的態勢。這份民調若以四腳督來看，賴、柯、侯三人的民調排序不變，分別為36.7%、19.4%、17.7%，而郭台銘則為6.2%吊車尾。

吳子嘉說，「柯文哲對媒體的操作確實有獨到之處」，也讓民調回升；但他也認為，在Lin bay好油和潛艦事件平息之後，國民黨的整體民調，隨著立委參選人成立總部的造勢將會再度回升，意即柯文哲所言：「國民黨未來可能會有小雞撐母雞的情形」。

反觀國民黨內部，吳子嘉直指目前國民黨對於藍白是否合不合的決定權，似乎有「多頭馬車」的態勢，他也預測，在總統大選登記日過後，預計「第四咖人選」會有一個「華麗的轉身」，不會自行單獨選到底，屆時誰來收割第四咖原有的支持度，可能也將會有助國民黨的民調和選情。

PTT《黑特版》網友則表示：「柯這樣聰明啊！不過國民黨沒那個勇氣跟」、「柯師傅很急著要併購」、「國民黨至少會拖到郭台銘連署結果出來再說！現在比的話，好油和潛艦會直接把侯打趴」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 賴清德 郭台銘 民調

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