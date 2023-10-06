再端牛肉！侯友宜喊加碼補助私立大學學雜費 從3.5萬增至5萬

國民黨總統參選人侯友宜今再釋出政策牛肉，公布最新教育政見。侯友宜共公布11項教育政見，包含提高教育編列1%，估將增列300億元，並宣示立刻召開13年未開的全國教育會議，討論108年課綱造成學子負擔，配套措施不足等問題，縮短公私立學雜費差距，補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年補助3.5萬元增至5萬元，擴大吸引境外生來台。

侯友宜提出「教育+1，提高提高教育經費編列下限1%」，若財政收入成長，教育經費按比例成長，透過修正「教育經費編列與管理法」，提高教育經費編列1%，預估成長300億元。

侯友宜提到，5歲幼兒教育經費投資加倍，國民基本教育向下延伸預備。 鼓勵但不強迫5歲幼兒入學，定額補貼5歲幼兒就讀私幼1萬元，加上6月提出的1萬育兒津貼，共加碼2萬元。針對教保服務人員建立尊嚴勞動制度，建立「準公共幼兒園品管機制」，落實專業認證評鑑。

侯友宜表示，英語教學回到英語課堂，回歸課綱中的英語教學。教師甄試回到教學與本職學能取向的專業選才，設置中央外師招聘與管理、培訓的專責單位，加乘投資英語教學及國際教育資源 ，擴大國際交流及交換生。

侯友宜提到AI教育的部分，整合雲端科技中心、學習扶助、數位學習、AI教育等多元平台資源，扶植本土線上教學內容創作。補助各縣市整合科技教育資源，導入AI教育資源運用，當作AI推動教育基地，支持數位學習及終身教育 ，優先支援偏鄉及數位資源匱乏的學校。

談到偏鄉教育，侯友宜認為要設置中央強化偏遠地區教育發展的專責單位，補助專任人力。代理教師表現優良可延長聘期或放寬再聘。偏遠地區服務優良的代理教師，至少實際服務3年後帶職公費進修師培課程，取得合格教師證後可回任擔任正式教師。

侯友宜也喊出要全面檢討108年課綱，立刻召開13年未開的全國教育會議 ，討論108年課綱造成學子負擔、考招進路、提高教師員額編制、調降班級人數以及降低教師工作負擔、行政減量等問題討論。針對提高教師薪資待遇、教師退撫制度、國教向下延伸、高等教育競爭力與永續創新等議題探討。

就技職教育部分，侯友宜說，技術型高中、普通高中、綜合高中的專業型課程的實習實驗費及雜費全免，協助分攤技職學生的負擔，使學生能安心實習。鼓勵民間企業捐贈技職學校 ，最高可抵減營利事業所得稅100%， 促進民間參與技職教育。

侯友宜進一步稱，支持大學自主，讓大學在經營與治理上有更大的空間，確保大學人事、經費及學術自主。主張大學學費合理化，並同時擴大弱勢學生補助。他主張縮短公私立學雜費差距，定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年將補助3.5萬元增至5萬元，同時也擴大吸引境外生來台，研議放寬境外生來台限制。

侯友宜另提出，學生學貸免繳本息的寬限期由畢業一年延長為畢業二年。依據國家財政狀況、物價波動及民間薪資水準等因素，適當提高教師鐘點費、導師津貼與特殊教育職務加給，也依法撥補足額年金，確保公教安心年金永續。

侯友宜最後說，要倍增終身教育經費，4年共增加30億元，支持終身教育的發展。整合終身教育據點與資源，擴大對終身教育機構與國民終身學習的補助及支持。

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