藍白怎麼合？柯：民調輸的推副手 侯辦：等柯返台溝通

針對藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲昨天再度表示，希望民調高的一方當正的，但也強調輸的一方可以推薦副手人選，藍白一正一副。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室則重申，團結所有在野力量，會待柯文哲返台後持續溝通。但國民黨立院黨團首席副書記長李德維表示，柯文哲想清楚再說比較好，不需要一天一個說法，彷彿只是「答喙鼓」。

柯文哲訪美第四天，上午率團拜會羅省中華會館，僑胞祝福柯文哲二○二四大選順利，成功完成第四次政黨輪替；也有僑胞向柯文哲喊話，希望柯文哲與侯友宜合作，互相讓一步就會好。

柯文哲在受訪表示，藍白合他主張民調高的一方當正的，輸的一方可以推薦副手人選，形成正副總統人選一藍一白，審慎評估組成勝選機率最高的團隊。至於民調若國民黨勝出，自己是否可能當副手。柯文哲僅說，會推薦適當人選給國民黨。

柯文哲也說，二○一四年他參選台北市長時，也是跟民進黨先進行民調初選，民主國家沒辦法百分之百要求公平，但雙方可以有接受的辦法，就按照規定辦理就好，如果國民黨有更好的方案也可以提出。

李德維表示，柯文哲願意談就談，若不願意合就直接講，柯文哲一直在講國民黨設很多前提，只能正不能副，或是比民調等，這都不是出自國民黨主席朱立倫或侯友宜的嘴，反倒是單方面聽柯文哲和柯辦發言人陳智菡在說。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，對於藍白合立場就是保持高度善意，選擇最佳時機，才能達成大多數民意期盼的政黨輪替。侯友宜和柯文哲過去在雙北市政交流合作愉快，待柯文哲訪美回國後，相信藍白雙方會在現有基礎上，持續積極溝通。

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