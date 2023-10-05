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2024大選總統參選人聲量PK！柯文哲奪冠、郭台銘持續墊底

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖擷自FB／賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘
圖擷自FB／賴清德侯友宜柯文哲郭台銘

針對國民黨與民眾黨怎麼合作，柯文哲4日指出，中間有傳出說國民黨不要比民調、要當正的，他認為，既然國民黨提不出明確的方法，他就提出公開、公平的方法「比民調」，讓在野可以組成一個「最有勝選機會」的組合。柯文哲說，不過這幾天好像國民黨顯然不敢接招，就看看他們怎麼處理。

2024最新總統參選人聲量表現揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/27～2023/10/03）統計調查，近一週所有總統參選人中，聲量最高的是柯文哲，總計22萬342筆。聲量最高點出現在9月28日，共4萬4,611筆聲量。柯文哲演講稱「女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」，讓賴清德競選辦公室批「性平分數死當」。針對有人放話「侯柯配」，侯友宜絕不是副手又不比民調，民眾黨主席柯文哲氣得大罵這種合作只有三個字，就是「去死吧」，引起網友熱議，「充滿算計的合作，難啊」、「柯文哲加油，唯一支持」。

賴清德談Linbay好油自導自演 「勿為贏不擇手段」引網友熱議

總統參選人總聲量第二名是賴清德，聲量最高點出現在9月27日，共3萬5,749筆。賴清德盼與習近平吃蝦仁飯、珍奶，國台辦回「別自討沒趣」。聲量第二高點出現在10月3日，共2萬9,995筆。針對Linbay好油遭恐嚇為自導自演一事，賴清德受訪表示，勿為贏不擇手段。有網友表示，「在說自家人嗎」；也有人認為，「說的好」。

侯友宜承諾追查食安獲關注 郭台銘連署信心喊話聲量增

總統參選人總聲量第三名是侯友宜，聲量最高點出現在9月27日，共3萬2,248筆。針對雞蛋爭議連環爆，侯友宜承諾，上任後一定會嚴格把關國民的食安，不讓雞蛋事件重演，更要追查這些食安問題背後的真相。總統參選人總聲量第四名則是郭台銘，聲量最高點出現在9月27日，共1萬4,469筆。當天郭台銘忙連署，臉書發文表示，「每一位朋友，所填寫的每一份連署書，對我而言，象徵著沉重的責任，以及改變台灣、點亮時代的希望。我深知任重道遠，也信心滿滿，我們將會贏得這一仗。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月27日至2023年10月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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