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藍白合作時間很緊迫！最新民調趨勢曝 專家指柯將面臨1挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲拋出藍白合作，由民調較高者組合參選，較低者就退選。執行《美麗島電子報》民調的專家戴立安分析，藍白民調差距拉近，逐漸收斂，且十月將非常緊迫，因為十一月底就要提出名單，若藍白真要合作，要盡快告訴社會大眾合作考量以及安排，柯也將因藍綠立委變動導致媒體披露比例減少。

戴立安4日在節目《POP大國民》分析，以柯文哲所言，最大問題就是第三方的公正民調是哪個單位，因為藍白都會找對自己陣營最強的紅利加入，最後結果就會是不公正的民調。

戴立安表示，十月將非常緊迫，因為十一月底就要提交總統參選人名單，若是藍白真的要合作，就要盡快跟支持者說明合作考量與安排，並讓大眾接受合作的安排，時間非常緊。

戴立安表示，從他做出的民調來看，國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德的支持率往上走，而柯文哲及鴻海創辦人郭台銘則是往下走，可以看出大盤變動仍是朝向藍綠對決的方向。

戴立安表示，柯文哲六月底民調雖達29%、30%左右，與賴清德差距縮減到個位數，但接下來藍綠立委參選人可能會有變動，會導致柯文哲媒體披露比例被壓縮，且侯友宜有縣市首長、立委支持，小雞很堅強。

戴立安表示，近期發生Lin bay好油恐嚇案爆自導自演、潛艦案等，民調可以看出最新走勢，柯文哲及侯友宜的支持度差距逐漸拉近且收斂。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 賴清德 民調 郭台銘

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