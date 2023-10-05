2024大選倒數百天 朱立倫：必須藍白合 結成政治聯盟

二○二四年總統及立委大選進入倒數一百天。在美國訪問的民眾黨總統參選人柯文哲昨再表示，既然國民黨提不出明確方法，民眾黨就提出公開、公平的方式，透過民調讓在野組成最有機會勝選組合，輸的一方退選，贏的一方自行選擇副總統人選，但現在顯然國民黨不敢接招。

柯文哲於美西時間三日中午與Fremont台裔市長Lily Mei（高敘加）共進午餐，柯受訪作出以上表示。至於是否有計畫跟國民黨總統參選人侯友宜見面，柯文哲說，要見面都可以，但重點不是見面，而是見面要談什麼內容。

民眾黨總統參選人柯文哲訪美第三天，柯受訪時表示，國民黨喊藍白合卻提不出具體方法，現在民眾黨提出方法，國民黨卻不敢接招。圖／民眾黨提供

對於柯文哲的喊話，國民黨主席朱立倫昨在中常會表示，藍白合是必須的，也是民意所向；面對二○二四選戰，黨與黨之間、主席跟主席之間的聯繫從未間斷，「未來候選人跟候選人之間，一定很快地希望能見面」，在共同的政治理想下結成政治聯盟。

朱在昨晚國民黨國慶酒會受訪時更透露，「我與柯主席之間的聯繫，是已經持續了一段時間」，希望由候選人跟候選人確認之後，就能持續進行下一步。

至於結成政治聯盟的方法，朱立倫表示，國民黨從未預設立場、也從未排除任何方法，中間所有有心人士的放話絕非來自國民黨，所有的建議並非國民黨中央所提出；國民黨用開放的、友善的、團結的基本態度，希望透過誠心、耐心、同理心，來符合全民共同的願望，大家能達成一致目標。

朱立倫在國民黨中常會表示，全民最關心的二○二四總統和立委選舉，就是希望能團結一切團結力量，共同面對不公不義、造成台海兵凶戰危、執政八年弊端叢生的民進黨；在西方先進國家，不同政黨團結一致、結成聯盟是常態，而其建立的基礎必須是共同的理念、共同的政治理想，絕對不是政治分贓，更不是投機。

朱立倫指出，政治改革更需要改變，長期以來一黨通吃、總統贏者全拿，絕不是一個健康的狀態；如何結合社會更多的力量，共同治理國家，本來就是西方先進國家，大家共同努力的。

他朱立倫表示，經過這幾個月不斷努力、不斷堆疊善意、不斷溝通協調，「我們在政治理念上，的確已經進入到一個比較穩健、成熟的階段。」同時，在立委提名的選區中，不能讓親者痛仇者快，絕對不能讓民進黨過半，因此在選區提名當中，大家相互協調。

韓粉15日動員 韓國瑜不出席

【記者王寓中、侯俐安、鄭媁／台北報導】就在藍白合進度膠著之際，焦慮的藍營支持者再將期待轉移到高雄市前市長韓國瑜，韓粉已發出集結動員令，十日十五日將在凱道舉辦「泛藍大團結」造勢活動。但韓國瑜辦公室昨天表示，韓七日返國，十五日沒有這項行程，不會出席凱道活動。

該活動主辦單位發出呼籲：「很多人對於在野整合並不看好…我們還在努力溝通，還在試著協調。因為愛台灣是我們共同的心，下架民進黨是我們一致的方向。國民黨也好，民眾黨也行，對台灣來說，只有無私地為台灣人民著想，把人民生活放在第一位的，才是我們希望選出來的領導人。」

侯友宜競選辦公室回應表示，侯友宜與韓國瑜市長團結一致，都有共同的信念與目標。國民黨也表示，超過六成的民眾希望能下架民進黨，會積極致力團結一切可以團結的力量。

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