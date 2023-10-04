韓粉動員促韓國瑜扮整合桶箍 侯競辦、國民黨喊團結

民眾黨總統參選人柯文哲拋出「藍白合」比民調、輸的退選，國民黨自總統參選人侯友宜到黨中央均低調以對。韓粉現已經發出集結動員令， 10日15日將在台北市凱道舉辦「泛藍大團結」造勢活動， 促前高雄市長韓國瑜出面擔任桶箍。侯友宜競選辦公室回應，侯友宜與韓國瑜團結一致，都有共同的信念與目標。

韓粉15日下午5點在凱道的集會，是今年總統大選的第一場誓師集結，但目的已不再是拱韓國瑜選總統，而是要做韓國瑜的後盾，頓促韓國瑜擔任在野整合桶箍的角色。韓粉號稱歡迎侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都到場，更預期動員至少兩萬人起跳，在野整合大團結，下架民進黨。

對此，侯友宜競選辦公室表示，侯友宜與韓國瑜市長團結一致，都有共同的信念與目標，要捍衛中華民國，讓人民安居樂業，大家一起並肩作戰，為國民黨重返執政，完成政黨輪替而努力。侯友宜做為國民黨徵召提名的總統參選人，會持續團結所有力量，盡力擴大最多的支持，也感謝所有志同道合的好朋友支持與協助。

國民黨回應，超過六成的民眾希望能下架民進黨，主流民意要求在野、非綠大團結，國民黨的立場仍會積極致力團結一切可以團結的力量，下架無能貪腐的民進黨政府。

商品推薦