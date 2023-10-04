預言「侯柯配」一定配！ 沈富雄：柯最終還是得嫁國民黨

前台北市立法委員沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》分析藍白合，斷言侯柯一定配，且是柯文哲最後願當副手人選。沈還直指柯文哲說急重症醫師「很習慣在最後30秒做決定」是在「亂講」、「唬弄外行」，甚至認為，每次柯文哲談話回到急重症醫師的說法時，就代表他對其他的角色沒有信心。

主持人趙少康表示，藍白合到底能不能成功，就在柯文哲的一念之間，他認為柯文哲最終會作出理性的判斷，若柯文哲覺得一個人能贏，當然不會想接受藍白合。反觀國民黨局勢，趙少康認為，國民黨黨內也有不想合的聲音。

沈富雄說，急重症醫師絕非只在最後30秒做決定，因為從急診到加護病房的這段過程，是無時無刻都在做不一樣的決定。他還說曾經問過民眾黨，民眾黨內部覺得藍白合的阻力在於金溥聰不想合。

沈富雄也呼應趙少康，認為藍白合能不能成功全在柯文哲的一念之間，但柯文哲的腦中雜念太多，似乎跟誰都能拋出「合」的打算。在藍白合之後，在訪美行程中又提出「三黨不過半，民眾黨要努力的是關鍵少數，就是那八席」。但關鍵的八席若是民進黨贏了大選，他當然還是得跟民進黨合，於是本來高呼「下架民進黨」的決心，似乎就沒有那麼強了。

沈富雄分析，柯文哲目前的狀態是「心亂如麻」，曉得自己的尖峰已過，民調在往下掉，但如果「國民黨的誠意不能傳給民眾黨，民眾黨不曉得國民黨到底是不是有誠信的政黨，這個如果不能打通，藍白合是有困難的」。

最後沈富雄還語出驚人地認為藍白最後一定會合，並且會以「侯柯配」去挑戰賴清德。因為他覺得柯文哲是156智商的人沒那麼笨，柯心裡明白，現在就是努力維持民眾黨不再下墜，即便再怎麼多的擔心和憂慮，最終還是會嫁給像國民黨這樣的「大戶人家」。

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