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侯辦批賴清德政見大雜燴 讓台灣迷路

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁丘采薇鍾張涵林海／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，賴清德（圖）的經濟產業政策感覺就像是個大雜燴，琳瑯滿目卻找不到出路。圖／報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，賴清德（圖）的經濟產業政策感覺就像是個大雜燴，琳瑯滿目卻找不到出路。圖／報系資料照

民進黨總統參選人賴清德昨公布「智慧國家、智慧科技島」等政見，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，賴提出七大主張、還要延續蔡英文總統的「六大核心戰略產業」，賴的經濟產業政策感覺就像是個大雜燴，琳瑯滿目卻找不到出路，口號響亮卻沒有正確方向。

陳柏翰表示，賴清德既然要承繼蔡英文的經濟路線，就應該先盤點這七年多來的成績，如新南向政策、能源政策皆跳票，五缺問題也沒獲得解決等，賴清德在錯誤的道路上前行，只會讓台灣經濟發展更加迷路。

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修指出，這是繼「○到六歲國家養」政見後，賴清德再次跟進郭台銘四年前提出的「智慧科技島」政見，賴清德身為副總統，坐擁國家資源，政見缺乏前瞻性，再度展現「抄能力」。賴清德競辦發言人陳世凱則表示，賴二○一七年擔任行政院長時期，就已提過同樣概念，黃士修應多做功課，避免貽笑大方。

創投公會理事長邱德成回應，以資金面而言，新創投資金額每年達一千五百億元確實是一大福利，但台灣缺乏法規配套，他呼籲透過法規調整、政策引導，擴大現有天使個人投資租稅抵減的範圍，排除新創投資的障礙，讓台灣成為亞太創新創業基地。

工總表示，對於參選人政見暫時無法評論，但已規畫下個月邀請各組參選人分別與產業界座談。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蔡英文 黃士修 郭台銘 侯友宜

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