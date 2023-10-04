台南國慶晚會 藍控動員為賴造勢

前總統馬英九不滿國慶日英文名稱為「Taiwan National Day」，拒今年出席國慶大會。台南市議會國民黨團昨指出，國慶晚會8日在台南空軍基地舉辦，各區公所被要求動員3輛遊覽車出席晚會，就是為幫民進黨總統參選人賴清德助選，還質疑民進黨想搶台獨選票又不敢宣布台獨，賴究竟選哪一國總統？晚會當天，國民黨團將在現場發送2千支國旗，也請市府普掛國旗普天同慶。

台南市民政局表示，國慶晚會難得在台南舉辦，邀請37區居民共襄盛舉，才請各區居民報名參加，也未限制民眾帶國旗進場；台南市議會民進黨團總召郭鴻儀說，沒有動員造勢，國民黨不要有太多聯想。

馬英九拒絕出席今年國慶大會，桃園市長張善政昨直言「非常認同」，馬總統的顧慮也是很多人心中顧慮，民進黨政府應要特別注意，「中華民國是我們國家的名字，不要偷渡任何其他想法。」行政院副院長鄭文燦則說，國慶典禮已連續多年用這樣的字眼，前幾年馬英九也都有出席，不了解今年同樣的條件他為什麼沒出席。

國慶晚會首度在台南空軍基地舉行，現場可容納約1萬5千人，市府上月開放1500名額供網路報名參加。

台南市議會國民黨團昨舉行「沒有台灣國！全民不參加不存在的台灣國慶」記者會，黨團書記長蔡育輝說，民進黨真悲哀，想要台獨選票不敢說，不敢改國號，國慶日英文卻改為「Taiwan National Day」台灣國慶日，這就是賴清德這位務實台獨工作者想要說的？

蔡育輝更指，國慶晚會每個公所被要求動員3輛遊覽車，被動員鄉親當天下午2時30分在各公所前集合，晚會結束10時30分回各區公所，鄉親還陳情，為了替賴清德助選，要求參加人員攜帶身分證或健保卡確認身分，讓人非常無奈。

議員王家貞怒批，民進黨用「Taiwan National Day」是掛羊頭賣狗肉的剽竊，還是精神錯亂，台灣到底何時建國？賴清德不是高呼台灣獨立萬歲？國民黨團晚會當天將在台南空軍基地現場發放2千支國旗，慶祝雙十國慶、普天同慶。

議會民進黨團總召郭鴻儀指出，國慶晚會首度在台南市舉辦，明年又是台南燈會和台南400年，是希望全民一起來參與，沒有動員造勢；黨團幹事長蔡筱薇說，國民黨不要帶風向，僅是邀市民報名參加國慶晚會。

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