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藍白合勢在必行？ 郭正亮曝：柯文哲知道「無法拒絕」

聯合新聞網／ 綜合報導
大選逼近，藍白合備受矚目，圖左為國民黨總統參選人侯友宜、右為民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
大選逼近，藍白合備受矚目，圖左為國民黨總統參選人侯友宜、右為民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選將近，外界也持續關注「藍白合」的進度，日前民眾黨參選人柯文哲指出「現在要比民調，輸的人退選」，而國民黨總統參選人侯友宜則表示，他跟柯文哲有很多議題都有共識。前立委郭正亮在昨（2）日透露「柯文哲也知道不能拒絕藍白合」。

郭正亮在節目「大新聞大爆卦」指出，如果要比民調的話，就像是國民黨黨內避免初選一樣，只要比民調就會讓雙方較勁，最後造成傷口，而隨著各地立委總部成立，縣市長逐漸有壓力要辦場，侯友宜可以出席跑場，對他中南部的民調一定會有明顯的提高。

針對柯文哲的選情，郭正亮則直言「接下來時間對他不利，這也是為什麼柯文哲訪美前講話比較硬，國民黨如果認為比民調對大局不好，就要主動提案，由柯文哲提出比較難看，因為大黨對小黨比較能提出慷慨的整合方案，所以柯文哲也是聰明人，知道藍白合不能拒絕，所以他不可能不答應」，也就是現在柯文哲是要保有政治人物的尊嚴。

最後郭正亮分析，柯文哲不斷強調「閣揆同意權、政策交集討論」的目的在於「想要談」，真正核心有關人的權位分配，應該由大黨來提出，因此郭正亮也建議國民黨「不要迴避」，要站在民眾黨的角度去想，這樣雙方才有談論空間，如果兩黨只想要比造勢、比民調就會有撕扯，這樣會讓民進黨樂觀其成。

2024選舉 2024總統選舉 郭正亮 柯文哲 藍白合

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