侯友宜3問賴清德 是否認同中華民國
前總統馬英九拒絕出席今年的「Taiwan National Day（台灣國慶日）」國慶大會。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨在高雄受訪表示，完全可以體會馬前總統心情，他要三問賴清德，是否認同中華民國憲法？是否認同中華民國？是否站在中華民國的立場為國家設想？他更要提醒國人，賴清德過去所說過的話會不會引來更多衝突。
侯友宜說，國慶日應該好好地升中華民國國旗，把中華民國的國號說清楚，「我們愛中華民國」。他上個月就邀請國民黨十四個執政縣市及無黨籍的苗栗縣，一起在十月十日國慶日，同步升中華民國國旗、唱國歌。
侯表示，作為中華民國國民，「我們的國家是中華民國、我們的國旗是青天白日滿地紅」這是最基本也最理所應當的國民常識，但現任政府過去七年讓這基本的國民常識不僅混淆，甚至動搖，不僅不能講，甚至不敢講，賴清德偶一為之的中華民國永遠有但書，永遠不改其個人主張台獨的政治本質。
侯友宜指出，八二三砲戰後的將近六十五年，中華民國的國號與國旗使兩岸維持了超過一甲子的和平與穩定，正如昨天聯合報民調，五成七民眾主張「維持現狀」，這是這項兩岸民調開始以來的歷史新高，但現狀是以往「和平穩定」的現狀，絕非如今「兵凶戰危」的現況，更不是互不往來、互相敵視的現狀。
他認為，台灣及台灣人民需要的是和平而不是戰爭，需要備戰且要避戰，為了個人政治妄想與少數人的政治理念，賠上全國人民的集體利益，並不是一位負責任領導人應該做出的決斷；依據兩岸現況、國民利益及人民共識，維護中華民國國號與國家象徵，才能真正保護台灣、讓區域夥伴安心。
侯友宜表示，「避戰是總統的責任，備戰是我們必要的」，民進黨執政七年多以來已打破微妙的台海局勢，慢慢地引起衝突，並使台灣瀕臨兵凶戰危，民進黨應自我檢討。
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