新聞幕後／金溥聰再出手 防合作功虧一簣

藍白合進入深水區，從各項民調可見，若能合作，拿下政權並非不可能，但在野整合關鍵仍在各黨與個人私心。在各方放話不斷之際，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨親上火線，除為避免擦槍走火、難以收拾，也為藍白合搭橋。

金溥聰上周受訪時曾以「熬湯」形容藍白合，認為侯友宜在逆風中前進，趨勢持續向上，並相信民調還有上升空間，但須累積與醞釀。最新民調也顯示，侯友宜有向上趨勢，柯陣營勢必感到壓力；但柯也以其優勢，近來頻向藍營叫牌。

侯友宜被徵召以來，始終在挨打與防守間輪迴。金溥聰六月廿八日出任侯競辦執行長時，侯民調仍落後，黨內「換侯」聲浪不斷，金屢次闢謠；七月廿五日受訪時，面對藍白合是否可能變成「棄侯保柯」、「藍副白正」，他以「國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛倒下去」回應，穩住軍心。

不過，隨著藍白從政見、立委選舉布局到立院召委選舉，合作跡象愈趨明顯時，柯文哲受高虹安事件影響，聲量與民調下滑；侯陣營則因整軍穩住腳步，政見屢敲安打、訪美論述得分，藍白合「誰正誰副」使各陣營焦慮，也衍生鷹派放話不斷。

藍白談合作如堆積木，此時最忌周圍人士另有居心，爭取插手空間卻攪亂局面。金溥聰昨再出手，也在避免堆積木變成疊疊樂，令善意崩解，最終功虧一簣。

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