聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／金溥聰再出手 防合作功虧一簣

聯合報／ 本報記者侯俐安

藍白合進入深水區，從各項民調可見，若能合作，拿下政權並非不可能，但在野整合關鍵仍在各黨與個人私心。在各方放話不斷之際，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨親上火線，除為避免擦槍走火、難以收拾，也為藍白合搭橋。

金溥聰上周受訪時曾以「熬湯」形容藍白合，認為侯友宜在逆風中前進，趨勢持續向上，並相信民調還有上升空間，但須累積與醞釀。最新民調也顯示，侯友宜有向上趨勢，柯陣營勢必感到壓力；但柯也以其優勢，近來頻向藍營叫牌。

侯友宜被徵召以來，始終在挨打與防守間輪迴。金溥聰六月廿八日出任侯競辦執行長時，侯民調仍落後，黨內「換侯」聲浪不斷，金屢次闢謠；七月廿五日受訪時，面對藍白合是否可能變成「棄侯保柯」、「藍副白正」，他以「國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛倒下去」回應，穩住軍心。

不過，隨著藍白從政見、立委選舉布局到立院召委選舉，合作跡象愈趨明顯時，柯文哲受高虹安事件影響，聲量與民調下滑；侯陣營則因整軍穩住腳步，政見屢敲安打、訪美論述得分，藍白合「誰正誰副」使各陣營焦慮，也衍生鷹派放話不斷。

藍白談合作如堆積木，此時最忌周圍人士另有居心，爭取插手空間卻攪亂局面。金溥聰昨再出手，也在避免堆積木變成疊疊樂，令善意崩解，最終功虧一簣。

2024選舉 2024總統選舉 金溥聰 侯友宜 柯文哲 藍白合

延伸閱讀

500美濃鄉親力挺侯友宜 談藍白合：要對自己有信心

侯友宜現身高雄市場！化身魚販笑喊「殺魚」不在行 展現草根性一面超圈粉

5年前曾和韓國瑜在這裡造勢 侯友宜曝參選最大信念：盼打破台灣的不公不義

影／侯友宜高雄迺菜市場 看到這一味凍未條先買再說

相關新聞

金溥聰：選舉隨時變化 整合要先強大

藍白何時談合作、如何談合作，傳言不斷。國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨天親上火線，他接受中廣董事長趙少康連線專訪...

侯友宜3問賴清德 是否認同中華民國

前總統馬英九拒絕出席今年的「Taiwan National Day（台灣國慶日）」國慶大會。國民黨總統參選人、新北市長侯...

新聞幕後／金溥聰再出手 防合作功虧一簣

藍白合進入深水區，從各項民調可見，若能合作，拿下政權並非不可能，但在野整合關鍵仍在各黨與個人私心。在各方放話不斷之際，國...

500美濃鄉親力挺侯友宜 談藍白合：要對自己有信心

國民黨總統候選人侯友宜南下高雄為選舉造勢，也為黨籍立委拉票。最後一站來到美濃與在場500名支持者及地方幹部搏感情。對於藍...

侯友宜現身高雄市場！化身魚販笑喊「殺魚」不在行 展現草根性一面超圈粉

國民黨總統參選人侯友宜今南下高雄與鄉親博感情，草根性大爆發，傍晚到苓雅區英明市場拜票，不放過握任何一雙手的機會，更化身魚...

為何提藍白合比民調？柯文哲揭原因 指急重症醫師習慣「最後30秒做決定」

民眾黨總統參選人柯文哲展開二度訪美，今天在舊金山談及藍白合議題。柯文哲表示，藍白合已經聽了快要1年，「每天在講藍白合，你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。